Dodik: Putin podržao produženje misije "Aleta" u BiH

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska ostati u fokusu pažnje i na najvišem nivou, u vezi s razgovorima u UN, kada je riječ o produženju misije "Altea" u BiH.

Dodik je na svom "Instagram" profilu naveo da je od ruskog predsjednika Vladimira Putina tokom jučerašnjeg sastanka u Moskvi zatražio da Rusija podrži produženje ove misije u obliku u kojem je i do sada bila prisutna, s čime se Putin saglasio, navodeći da ruska strana neće praviti problem ukoliko ne bude nekih skrivenih namjera o proširenju mandata.

On je naveo da je iskoristio priliku da još jednom ponovi da bez obzira na to što muslimani pokušavaju da prikažu da je BiH uvela sankcije, one nigdje ne mogu biti sprovedene, jer ne postoji odluka zajedničkih organa i nisu formalizovane u tom smislu.

"Za nas je najvažnije da smo ostali neutralni i da Rusija uvažava ono što Republika Srpska misli i radi u gotovo nemogućim okolnostima, okružena stalnim pritiscima i unutrašnjim podmetanjima", dodao je Dodik.

Dodik je istakao da su Republika Srpska i srpski narod zahvalni predsjedniku Putinu što je prije nekoliko godina spriječio Savjet bezbjednosti UN da na prijedlog Velike Britanije proglasi Srbe genocidnim narodom u prošlom vijeku, kao i za njegovu punu privrženost primjeni Dejtonskog sporazuma.