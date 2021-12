Dodik: Putin potvrdio da nema saglasnosti za Šmita

BANJALUKA - Vladimir Putin mi je potvrdio da neće biti podrške za imenovanje visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti UN, rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, na konferenciji za novinare u Banjaluci

"Osjećam veliko zadovoljstvo kvalitetom razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovorali smo skoro sat vremena i pričali o ekonomiji, izgradnji gasovoda, Srpsko-ruskog hrama u Banjaluci, cijeni nafte", poručio je Dodik.

On je naglasio da visoki predstavnik nije imao pravo da nametne nijedan zakon, a on je to uradio 140 puta.

"Rusija je potpisnik Dejtonskog sporazuma, i ona to manifestuje na svaki mogući način. Iz špekulativnih razloga pokušava se sva krivica svaliti na leđa Republike Srpske. Impresioniralo me to koliko je upoznat sa detaljima. Potvrdio mi je da neće biti podrške za Šmita u Savjetu bejzbjednosti UN. Rusija nema namjeru da se miješa u BiH, kako to čine neki drugi putem specijalnih izlasnika", poručio je Dodik.

Dodik je naglasio da je Republika Srpska posvećana Ustavu BiH i usmjerena je na to kako je on izvorno zapisan.

"Sve ono što je u skladu sa međunarodnim pravom Ruska Federacija to podržava. Upoznao sam Putina da mi nemamo namjeru da idemo ka NATO, i njemu je to poznato. Dogovor i razgovor sa ljudima, bez miješanja drugih u unutrašnje stvari i to smo mogli da čujemo od predsjednika Putina", poručio je Dodik, prenio RTRS.

"Kolegijum NS RS naredne sedmice o sjednici o vraćanju nadležnosti"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik očekuje da će Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske naredne sedmice odlučiti kada će biti održana posebna sjednica Skupštine o vraćanju nadležnosti Srpske.

Dodik je rekao da će to zasjedanje pokazati da su vlasti Srpske i ranije bile jasno opredijeljene da se to učini u skladu sa Ustavom BiH.

"I da ništa ne činimo što nije u skladu sa tim pravnim aktom", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je dodao da se mimo predstavnika Srpske vode razgovori na nivou FBiH o izbornoj reformi.

"Srpska je na tom planu spremna da se u skladu sa ranijim konsenzusom riješe određena pitanja u vezi sa izbornom reformom kada je riječ o članu Predsjedništva. Mislim da ćemo podržati da se bira Srbin i drugi iz Srpske, odnosno da je to odrednica koja bi mogla da riješi tamošnju izbornu zavrzlamu", istakao je Dodik.

On je rekao da je svjedočio da su razgovori Bošnjaka i Hrvata o tome uz posredovanje međunarodne zajednice puni neiskrenog odnosa, lažnog predstavljanja, kukumavčenja, a sve bez želje da dođe do realnog sagledavanja situacije.

"Muslimani žele da zadrže sadašnji sistem, da se bira onaj koga oni hoće kao što je Željko Komšić. A Hrvati su odlučni da ne pristanu da budu preglasani i da im se na isti način ukrade još nekoliko mandata", rekao je Dodik.

On je ponovio da će srpska strana u BiH glasati onda kada se u vezi s izborom člana Predsjedništva u FBiH dogovore Bošnjaci i Hrvati.

"Što se tiče domova naroda u FBiH i BiH, to je dejtonska kategorija. Dakle, podržaćemo samo ono rješenje koje kaže da konstitutivni narodi legitimno mogu izabrati svoje predstavnike. Tamo gdje su locirani Srbi, oni će birati najveći broj svojih predstavnika, a ne da imamo ovu kamuflažu i podvalu pa da se ljudi sa imenima muslimana predstavljaju kao pripadnici drugih naroda. To ne pomaže nikome", rekao je Dodik.

On je istakao da mandati trebaju pripadati strankama, te da treba eliminisati glasanje u odsustvu, putem tzv. vreća, jer je to najveći element političke korupcije u čemu se gubi smisao izbornog procesa.

Dodik je istakao da mu na tom planu i sada dolaze nepristojne i nekorektne ponude da se plati i nekoliko hiljada glasova obezbijeđenih u inostranstvu putem raznih špekulanata.

"To je javna tajna i takvu praksu i podvalu treba eliminisati, te obezbijediti transparentnost izbornog procesa. Naša saglasnost za bilo kakvu izbornu reformu biće vezana za to isključivo. Dakle, ko god recimo iz SAD želi doći da glasa neka dođe ovdje i neka mu država plati put čime će se eliminisati podvale", rekao je Dodik, prenosi Srna.