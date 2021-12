Dodik: Putina sam upoznao s našim viđenjem stanja u BiH

MOSKVA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

"Sa predsjednikom Putinom razgovarao sam o aktuelnoj situaciji u regionu. Upoznao sam Putina sa našim viđenjem situacije u Bosni i Hercegovini. Mogu da kažem da je on veoma upoznat sa detaljima i interesovalo ga je gotovo svako od pitanja mogućeg razvoja političke situacije", izjavio je Dodik u intervjuu za RTRS.

Dodik je za ATV izjavio da je čast što Srpska na ovom nivou ima pažnju u Ruskoj Federaciji i da se na iskren način može razgovarati o ekonomskim, političkim i svim drugim pitanjima vezanim za Republiku Srpsku.

"Putin je veoma informisan o detaljima u BiH, tako da je bilo moguće veoma konkretno razgovarati o svim pitanjima. Podrška koju smo imali u pogledu pandemije i ono što smo dobijali od Rusije svakako je bilo predmet moje zahvalnosti", rekao je Dodik.

Na sastanku je bilo riječi o gasovodu od Bijeljine do Banjaluke, koji će se graditi.

To će se potvrditi sutra u razgovorima s Gaspromom, a Putin je, kaže Dodik, dao podršku takvom projektu.

"Razgovarli smo i o kulturnoj i svakoj drugoj vrsti saradnji, a pogotovo o političkim pitanjima. Putin je iznio svoj stav u vezu s Dejtonskim sporazumom. Rusija ima niz primjedaba o nepoštivanju Dejtonskog sporazuma i da u tom pogledu stavi ta pitanja na dnevni red Savjeta bezbjednosti UN-a. To je za nas važno imajući u vidu razne spekulacije. Prenijeli smo Putinu naš stav da samo legitimno izabrani visoki predstavnik može da ima podršku i legitimitet u BiH, Putin se s tim složio", rekao je Dodik.

On je ruskog predsjednika informisao i o pokušaju otimanja imovine Republike Srpske, što nije u skladu sa Dejtonom, i Republika Srpska to ne može sebi dozvoliti.

Dva lidera su razgovarala i o ekonomsko-finansijskoj podršci i o projektima koji se ostvaruju u Srpskoj. Kaže da su danas odobrili lokaciju u Nevesinju za izgradnju solarne elektrane.

Dodik kaže da je u Moskvi kao predstavnik jedne male zajednice koja se zove Republika Srpska i da jedna velika Rusija ima pažnju za naše probleme.

"Imamo jednu iskrenu opredijeljenost predsjednika Putina da razumije veoma složenu situaciju kod nas, da izrazi želju da pomogne u svakom konkretnom projektu, to je nešto što je najvažnije. Ja nisam bio ovdje da nekoga kritikujem ili bacam teret na nekog drugog, to nije moj stil. Ja sam samo govorio o tome kako BiH može da funkcioniše, da je za nju najbolje da se vrati Dejtonskom sporazumu. Čini mi se da ovdje za to postoji razumjevanje", rekao je Dodik za ATV.

Kaže da Putin nije ništa rekao protiv Bosne i Hercegovine, ali je rekao da svi moraju biti poštovani, da se moraju poštovati entiteti, konstitutivni narodi i svi građani. Dodik smatra da je neprihvatljivo da se mijenjaju elementi konstitutivnosti naroda u BiH i za to postoji podrška Rusije, za razliku od liberalnih koncepcija sa zapada, koji, kako kaže, ganjaju priču o "apstraktnom građaninu".

Na sastanku sa Putinom Dodik je predstavio probleme onako kako ih vidi Republika Srpska. Rusija ima dobre namjere prema svima.

"Priča koju slušamo o malignim ruskim uticajima apsolutno se gubi i prikazuje se potpuno besmislena kada razgovarate sa čovjekom koji vodi ovu veliku zemlju i koji želi svima dobro. Prenosim da Putin primarno želi mir, da se poštuje međunarodno pravo i Dejtonski sporazum", poručio je Dodik.

Uoči sastanka sa Putinom, Dodik je rekao da je ruski predsjednik za razliku od zapadnih državnika, neko ko sluša i ne nameće ultimatume.

"Putin nikada nije tražio od mene da uradim ili ne uradim nešto, zato ga poštujem. Za razliku od njega, političara Zapada čak i najniži po činu pojavljuju se u mojoj kancelariji sa željom da mi nametnu neke stvari. Putin nije kalkulant niti špekulant", rekao je Dodik za italijanski list La Republika

Takođe, istakao je da je BiH kolonija ali da se polako oslobađa te da BiH može opstati samo ako se vrati na Dejtonski sporazum iz 1995. godine, istovremeno ističući da nije protiv Ustava BiH, već protiv onoga što je nametnutno sa strane.