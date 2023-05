Dodik: Putujem u Rusiju, sastanak sa Putinom 23. maja

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras da bi 23. maja trebalo da bude u Moskvi i sretne se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Dodik je rekao da neće razgovarati o oružju, već da ga interesuje kako se gleda na budući svijet, da li bi se mi mogli tome prilagoditi. "Razgovaraćemo o toj temi, pokušaćemo da razgovaramo o razvojnim projektima, tražićemo neke modalitete", rekao je Dodik za RTRS. On je istakao da je izabran da u ime jednog naroda predstavlja njihovu težnju i da mu je to obaveza. Dodik je upitao šta je to Rusija nama uradila, te dodao da mu je žao sukoba u Ukrajini, kao i da Zapad pokušava da taj sukob produži.

"Ponosan san na svoje vođenje Srpske"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras da je ponosan na svoje vođenje Republike Srpske, koje traje 19 godina.

"Moja volja i energija koje ulažem su maksimalni, pomalo me stiže umor, ali mislim da bez mog odnosa mnoge stvari ne bi funkcionisale", smatra Dodik.

Dodik je rekao da je njegova volja očuvala konture Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, Srpska je stabilna, ovdje se otvaraju perpsketiva i šanse da ljudi mogu da rade.

"Ovdje može da se radi i zaradi, ko hoće", rekao je Dodik za RTRS.

Predsjednik Republike Srpske izjavio je da je nastup srpskog člana i predsjedavajuće Predsjedništva BiH Željke Cvijanović u Savjetu bezbjednostu UN u Njujorku danas bio fenomenalan i da je kapitalno to što je uradila.

"Zamislite da Željka Cvijanović, rođena u Tesliću, ode i napusti Savjet bezbjednosti, a onda se vrati i iznese sve smireno i objektivno", rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je rekao da je ovo kapitalno što je uradila i iznijela stav koji, kako je ocijenio, najviše pomaže BiH.

On je istakao da je vjerovao u potencijale Cvijanovićeve koja je danas otišla na globalnu scenu i rekla "ko je ovaj tip" misleći na Kristijana Šmita.

"Željka nema problem da kaže pred bilo kim", kaže Dodik.

Govoreći o članicama Savjeta bezbjednostu, Dodik je upitao po čemu Francuska može da bude uzor kada im milion ljudi hoda po ulicama i razbijaju?

On smatra i da Amerika ovdje povlači katastrofalne poteze.

Dodik je izjavio da mu izvještaj Kristijana Šmita koji je danas podnio Savjetu bezbjednosti UN ne znači ništa.

"Nemam pojma šta je rekao, jedino što sam čuo da stalno kleveće i laže protiv Republike Srpske", rekao je Dodik i dodao kako onda Šmit kaže da je brzo formirana vlast na nivou BiH, pa je upitao kada govori istinu, a kada laže?

On je podsjetio da Šmita Savjet bezbjednosti UN nije izabrao, pa generalni sekretar uzme taj izvještaj, iako nema odluke da je on visoki predstavnik.

Dodik je upitao kako je moguće da generalni sekretar UN koji treba da se bori za dignitet institucije koju predstavlja dostavlja izvještaj čovjeka koji se lažno predstavlja.

"O kakvim međunarodnim pravima se priča. To je više manifestacija moći i arogancije, a ne pravde. Ako Savjet bezbjednosti prihvata pojedinca koji se lažno predstavlja, onda je svijet otišao dođavola", rekao je Dodik.

On je rekao da će dovesti 10.000 Srba da protestuju pred nekom ambasadom i OHR u Sarajevu jer za to ima dosta razloga.

"Garantujem da mogu da dovedem 10.000 ljudi u Sarajevu da se obračunamo sa strancima koji sve degradiraju", rekao je Dodik.

On je ukazao da postoji arogancija prema Republici Srpskoj, kao i da on želi da se sarađuje na projektima, naglasivši da je Srpska stabilna i najmanje zadužena, ali da to smeta drugoj strani.