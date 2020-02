Dodik: RS da odbaci antidejtonsko djelovanje Ustavnog suda BiH

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da očekuje da Narodna skupština Republike Srpske sutra na posebnoj sjednici jedinstveno odbaci antidejtonsko djelovanje Ustavnog suda BiH i istakao da Srbi u BiH, ukoliko žele da opstanu, očuvaju imovinu, indentitet i Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) moraju da odgovore na pokušaj razvlašćivanja Srpske.

"U parlamentu očekujem da će sve parlamentarne partije iz Republike Srpske biti jedinstvene u nastojanju da potvrdimo ranije utvrđeni stav na sastanku kod predsjednika Republike, gdje smo rekli da je ovim pređena crvena linija", rekao je Dodik večeras za ATV.

On očekuje da će na sutrašnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske biti manifestovati jedinstvo u odbacivanju, kako je rekao, kriminalnog djelovanja Ustavnog suda BiH, koji je ranije presuđivao da imovina pripada entitetima, na osnovu čega je i sprovedena privatizacija državne imovine.

"Nekoliko puta je to potvrđeno i kroz odluke visokih predstavnika ranije dok su oni imali tu faktičku moć. Potvrđeno je to čak i odlukom da je državna i javna imovina Brčko distrikta vlasništvo distrikta, a isto tako i federalna imovina. Odjednom se sada sve referira samo na imovinu Republike Srpske", kaže Dodik.

Dodik ukazuje da je sada jedina moguća stvar da se poništi odluka Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zamljištu i donese novi zakon o radu Ustavnog suda na nivou BiH, što očekuje da će i Narodna skupština usvojiti kao jedan od stavova na posebnoj sjednici.

On je naveo da će novi zakon o Ustavnom sudu, koji bi se uskoro mogao naći u parlamentarnoj proceduri u Sarajevu, sadržiti način izbora sudija iz BiH, te istakao da bi izbor šest domaćih sudija ostao kao i sada, dok bi trojicu iz BiH, koji bi zamijenili sadašnje strane sudije, biralo Predsjedništvo BiH po sistemu Srbin – Hrvat – Bošnjak i da ih potvrđuje Dom naroda.

Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, najavio da će već u toku iduće sedmice ili one nakon nje, SNSD i HDZ BiH predati u parlament BiH prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH.

"Vjerujem da ćemo to učini zajedno, mi iz SNSD-a, iz Republike Srpske i HNS, odnosno HDZ, ićemo na parlament. Naravno nema odlike, ako ne glasaju Bošnjaci, ali oni moraju da objasne zašto ne glasaju. Da li ćemo mi prihvatiti tu njihovu argumentaciju zato neće, pa se vratiti u parlament o tome ćemo procjenjivati, ali je vjerovatnije da nećemo prihvatiti i da ćemo se vratiti u Narodnu skupštinu i onda donijeti čitav jedan plan koji bi se mogao nazvati RS-egzit", naveo je Dodik i istakao da je i razdruživanje Velike Britanije i EU dobar primjer da se sve to može učiniti mirno.

Dodik je istakao da je dobro što Srpska ima značajan nivo saglasnosti sa političkim predstavnicima hrvatskog naroda u BiH da se zajedno zalažu za to da sudije stranci odu iz Ustavnog suda BiH.

"To se vidjelo i juče kada je HNS rekao da je i njihov prioritet da strane sudije odu iz Ustavnog suda. Sada imate situaciju da od tri konstitutivna naroda, predstavici dva smatraju da to pitanje treba da se riješi, a onda Bošnjaci kažu mi se ne bojimo. Šta se imaju bojati? Niko njih ne napada Republika Srpska, niti ima plan, nit resusrs, niti hoće, niti ima teritorijalne pretenzije prema Federaciji BiH. Čega se oni boje, kome oni to podvaljuju. I onda kažu - neće ultimatum proći, koji ultimatum?", pita Dodik.

Dodik kaže da će sve biti demokratski predloženo, te da bošnjački predstavnici mogu da to odbiju, ali će to morati da obrazlože.

"Nakon toga mi ćemo odličiti šta ćemo dalje. Nakon toga, vjerovatno, slijedi proces koji teba da se završi referendumom", naveo je Dodik.

On je naglasio da Srbi u BiH, ukoliko žele da opstanu, očuvaju svoju imovinu, pravo, indentitet i SPC moraju da odgovore na pokušaj razvlašćivanja Republike Srpske.

"Kada bi nam uzeli, sve i šume i puteve i ostalo, onda bi sigurno nametnuli neki zakon, onda bi se žalili u Sarajevu kako SPC uzurpira, pa bi Ustavni sud rekao da to mora da bude imovina BiH i onda mi ne bismo imali svoju crkvu. To je to rušenje koje bi mi trebalo da trpimo. Ja sam potpuno uvjeren da bi to baš tako bilo i zato ćemo mi donositi naše odluke", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je sadašnji Ustavni sud BiH jedini ustavni sud na svijetu koji tako funkcioniše, odnosno ima strane sudije koji odlučuju punih 25 godina.

"Oni funkcionišu po vlastitim pravilima koje su sami sebi propisali i pribavili sebi nadležnosti koje nijedan Ustavni sud nigdje na svijetu nema", rekao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je Ustavni sud unazad 15 godina počeo da ukida grb, himnu, zastavu i ostale identitetske oznake Republike Srpske, a sada je krenuo da se obračunava i putem oduzimanja imovine kako bi kasnije, u nekoj trećoj fazi, rekli da naziv Republika Srpska vrijeđa Bošnjake, da treba da bude promijenjen ili ukinut.

"Očekujem da će politički spektar u Republici Srpskoj, bez obzira na političke razlike koje postoje, biti jedinstveni, jer je pređena crvena linija. Ako se dopusti sprovođenje odluka Ustavnog suda, slijedi oduzimanje šuma, rijeka, potoka, pa neće biti moguće napraviti ni most preko potoka, a kamoli male ili velike hidroelektrane", upozorio je Dodik.

On je ocijenio da bi to bilo razvlašćivanje Republike Srpske, njeno ukidanje, uzimanje njene suštine i istakao da je institucionalna borba Srpske za njena prava potpuno legitiman politički cilj.

"Dogovoreno je sutra da se vidimo i donijeće svaka partija svoje viđenje. Ovo je tačka na kojoj će se mnogo šta prelomiti", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je izuzetno značajno da i opozicija bude uključena u borbu za statusna prava Republike Srpske na nivou BiH.

"Ova konfiguracija vlasti u Republici Srpskoj ima u parlamentu dvije trećine. Za naše suverene odluke o svemu postoji ta većina, ali je veoma značajno da i opozicija u Republici Srpskoj bude dio borbe za naša statusna prava na nivou BiH. Formalno gledano, mi možemo bez toga, a suštinski veoma je važno da bude uključena i opozicija", rekao je Dodik.

On je ponovio da je, bez obzira na neslaganja i razlike među vladajućim i opozicionim strankama u Republici Srpskoj, veoma bitno da na identitetskim suštinskim stvarima svi ostanu zajedno.

"To na kraju može da pojača i povjerenje i u samu opoziciju u Republici Srpskoj. Ako opozicija tu bude nešto oskrnavila, javnost će to znati. Ovdje se mora ići do kraja. Ovdje nema povratka i ne možete krenuti i izvući se iz toga. Ako se izvučete onda ste sami sebi napisali političku smrtnu presudu. Prema tome, ja ih pozivam da zajedno radimo. Razgovaraćemo o tome", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da su predstavnici SDS-a i PDP-a na nedavnom zajedničkom sastanku kod predsjednika Srpske bili veoma korektni.

"Nije dovoljno samo neodlučivati, kako se stvorila slika u javnosti, nego tamo gdje moramo odlučivati moramo glasati protiv da ne bi došlo do odluke, što smo i pokazali u Domu naroda parlamenta BiH. Ako opozicija to neće, onda je to fingiranje stvari. Ovdje nije moguće sada reći - hajdemo odlučiti o ovome, a o ovome nećemo", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da Republika Srpska ne smije da odustane od legitimne borbe i da u ovoj situaciji mora da pokaže politički karakter.

"Može da dođe ko god hoće, može da dođe i (predsjednik SAD Donald) Tramp i da traži da odustanemo od ove priče i da pustimo da Ustavni sud funkcioniše ovako. Mi ne smijemo to da uradimo", poručio je srpski član Predsjedništva BiH.