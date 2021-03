Dodik: RS ne želi novog visokog predstavnika

BANJALUKA - Predstavnici međunarodne zajednice, a najviše EU i SAD najviše govore o vladavini prava a oni ga najčešće krše, što pokazuje djelovanje visokog predstavnika, rekao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH na posebnoj sjednici NS RS posvećenoj djelovanju visokih predstavnika.

"Očigledan primjer kršenja vladavine prava je OHR koji je nametao rješenja", rekao je Dodik.

On je istakao da RS nije tražila niti želi dolazak novog visokog predstavnika, čiji se dolazak najavljuje, te je ustvrdio da prema Aneksu 10 dolazak novog visokog predstavnika zahtijeva potvrdu RS, koju on nije dobio.

"Zašto bismo podržali još jedno nepotrebno stvaranje problema? A najveći dio problema kojim se bavimo potiče od djelovanja visokih predstavnika i takozvane međunarodne zajednice, poput reforme pravosuđa a danas vidimo na koji način ono funkcioniše", rekao je Dodik.

On je ustvrdio da međunarodna zajednica i OHR djeluju u korist bošnjačkih političara, te da o tome svjedoči prijetnja Valentina Incka, visokog predstavnika, o sankcijama protiv NS RS, koje je nazvao besmislenim.

"Neprihvatljivo je da se o našoj sudbini razgovara sa nekih udaljenih destinacija na kojima ne vidi sama priroda problema u BiH i da nas niko ne pita kako mi vidimo svoju budućnost", rekao je Dodik.

Dodao je da ostajanje OHR-a ide najviše na štetu Bošnjaka, jer produžava zabludu da je moguće stvoriti građansku državu, te je naglasio da RS neće pristati na prenos nadležnosti.

"Kristijan Šmit je čovjek kome biografija daje legitimitet za neke političke borbe u njegovoj zemlji ali on nije prihvatljiv za RS ako ne bude izabran u skladu s Anekson X Dejtonskog sporazuma", rekao je Dodik i dodao da je prisustvo visokog predstavika suspendovalo mogućnost za dogovor zbog odbijanja jedne strane da se razgovara.

Dodao je da se samo unutrašnjim dijalogom, odlukama domaćih institucija i uz poštovanje Ustava BiH moguće kretati naprijed.

Naglasio je da je FBiH zarobljena unutrašnjim sukobima i činjenicom da nije riješeno pitanje Hrvata.

"RS nema skrivene političke namjere, naše djelovanje ide ka namjeri političke stabilnosti i održavanja politike mira, ali kao demokratska vlast ćemo imati demokratske odgovore ako oni odluče drugačije, a pritom mislim lovci u mutnom koji iskorištavaju zaokupljenost međunarodne zajednice velikim svjetskim problemima da bi ovdje vodili svoje lične ratove protiv stabilnosti radi pravljenja ličnih karijera", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da visoki predstavnik nema izvršna ovlaštenja, jer da ima, to bi bilo eksplicitno navedeno.

"Incko kaže da je on tumač Dejtonskog sporazuma. Incko je jedan običan lažov koji blefira", rekao je Dodik.

Dodik je ukazao na to da je komandantu IFOR-a, vojne misije za obezbjeđenje mira nakon završetka rata u BiH, dato izvršno pravo u aneksima Dejtonskog sporazuma, ali da visokom predstavniku nikada nije dato izvršno ovlaštenje.

Istakao je da je formalno bilo potrebno da se obezbijedi saglasnost tri strane – BiH, Republike Srpske i FBiH za aneks koji se odnosi na vojnu implementaciju sporazuma, što, kako je objasnio, znači da strane moraju dati odobrenje za sve ono što se odnosi na anekse i sprovođenje Dejtonskog sporazuma.

Dodik, dalje, ističe da to znači da ni visoki predstavnik ne može biti izabran niti djelovati bez saglasnosti strana.

"On mora da dostavlja izvještaj NS RS. On izvještaj neće dostaviti ali on onda ne poštuje Dejtonski sporazum jer tako piše da to mora raditi sve dok kancelarija postoji", rekao je Dodik.