Dodik: RS se bori za svoju ustavnu poziciju u BiH, u Srbiji to razumiju

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Beogradu da se Republika Srpska bori za svoju ustavnu poziciju u BiH i da u Srbiji razumiju.

"Neki pogrešno razumiju da ćemo se mi povući politički u Republici Srpskoj da bi se izvršila centralizacija u Sarajevu. Ne! Mi to nećemo uraditi. Mi se borimo za ustavnu poziciju i meni je drago što u Srbiji to razumiju", rekao je Dodik, koji je prisustvovao dodjeli sretenjskih odlikovanja u Palati Srbije.

On je naveo da to razumiju i prijatelji u okruženju, napominjući da Hrvatska ima sličan problem sa Hrvatima u BiH.

"Oni to razumiju, razumiju i neke druge zemlje, daleko više nego što su to razumjele prije desetak godina", dodao je Dodik.

On je naglasio da je to jedna nova dinamika, novi odnos te da stoga treba slaviti uspjehe koje Srbija ostvaruje, jer su to i uspjesi Republike Srpske i cjelokupnog srpskog naroda.

Dodik je ukazao da Srpska i Srbija posljednjih godina obilježavaju sve zajedničke praznike, napominjući da su predsjednik Vlade Srbije Ana Brnabić i članovi te vlade prisustvovali obilježavanju Dana Republike Srpske 9. januara.

"Sasvim je pristojno i normalno i meni je drago lično što mogu da budem danas u Srbiji, u Orašcu, i u Palati Srbije", rekao je Dodik.

On je naglasio da je državnost jedne zemlje veoma važna, a da je jedina stabilna državnost koju imaju zemlje na Balkanu upravo državnost Srbije.

Dodik je podsjetio da je Srbija imala veoma tešku borbu za ostvarivanje svoje državnosti, ali da geneza tih događaja može da potvrdi da Srbi na ovom prostoru nisu skorojevići, nisu od juče, da je srpski narod ovdje stabilan.

"I Srbi koji žive van Srbije su uvijek naravno u svim svečanostima, uspjesima, praznicima, uvijek sa Srbijom, tako da ja ovdje ne predstavljam samo sebe, već sve ljude iz Republike Srpske i one koji se osjećaju da su odatle", rekao je Dodik.

On je naglasio da Srbija bilježi značajne uspjehe, a da Republika Srpska sve to prati.

"Republika Srpska je danas stabilna, u pogledu institucija nema nikavih problema, njena ekonomija se razvija, 5,4 odsto stopa rasta u prošloj godini je ono što nismo zaista mogli da sanjamo prošle godine, imamo najveću prosječnu platu i najveću najnižu platu koju smo ikada imali", rekao je Dodik.

On je naglasio da se Republika Srpska bori za mir i očuvanje svojih institucija.