Dodik: Raditi u Sarajevu je neka vrsta mučenja

BANJALUKA - Raditi u Sarajevu je neka vrsta mučenja, jer je nemoguće doći do nekih racionalnih odnosa, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, gostujući u emisiji Upitnik na RTS-u.

"Raditi u Sarajevu nije relaksirano, to je neka vrsta mučenja. Nemoguće je doći do odluka, čak i kada su racionalne. Trudio sam se da dam neki impuls i uradimo neke stvari koji ne zadiru u ono što je ono što jeste suština ili što sama budućnost same BiH, koja ne može da kaže da još ima sigurnu političku budućnost", rekao je Dodik.

"Kroz Sarajevo ne šetam, automobilom se odvezem iz Istočnog Sarajeva na sjednice Predsjedništva", ističe Dodik.

Dodik kaže da bi izmjenama Ustava iz 1992. trebao da se ojača uloga Republike Srpske.

Srpski član Predsjedništva BiH rekao je da je da je visoki predstavnik u BiH "međunarodni kradljivac".

"Visoki predstavnik u BiH je "međunarodni kradljivac" koji je krao ovlašćenja i prava i pokušao da manipuliše sa navodnom saglasnošću u nekim ranijim odlukama političkih elita u Srpskoj. On nije ni razgradio ni ukinuo Srpsku, a ni izgradio BiH", ističe Dodik.

Potrebno poboljšati i ojačati ustav Srpske

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je povodom 27 godina od donošenja Ustava Republike Srpske da taj ustav treba da bude poboljšan u nekim stvarima i ojačan zato što su Srpskoj intervencijama visokog predstavnika u BiH oduzete neke nadležnosti.

"Visoki predstavnik u BiH intervenisao je u Ustav sa tridesetak amandmana, mijenjajući njegovu suštinu", rekao je Dodik večeras za RTS i istakao da je Republika Srpska narodni projekat, te podsjetio da je on kao poslanik prisustvovao donošenju njenog Ustava 1992. godine.

On je naglasio da je visoki predstavnik kradljivac prava Srpske, ali da nije uspio da razgradi i ukine Republiku Srpsku, niti da izgradi BiH.

Prema njegovim riječima, visoki predstavnik je sada u BiH samo za, kako oni to kažu, ne daj Bože, ako dođe do razgradnje BiH da to spriječe.

"Naravno, neće ni to moći da srpiječe. Ukoliko se u BiH ne postigne konsenzus, neće tu pomoći ni visoki predstavnik", dodao je Dodik.

On je istakao da institucija visokog predstavnika ne može imati podršku Republike Srpske, posebno ne nekadašnji visoki predstavanik Pedi Ešdaun koji je djelimično i uspio da devastira poziciju Srpske.

Dodik je naglasio da je dobio političku podršku naroda za mjesto u Predsjedništvu BiH, čija je pozicija devastirana, takođe, odlukama visokog predstavnika.

Govoreći o formiranju vlasti u BiH, Dodik je istakao da je Republika Srpska sa svoje strane učinila sve, kao i Hrvati, a da se čeka samo bošnjačka politička struktura koja stalno spekuliše i nešto čeka.

On je ocijenio da bošnjački političari žele da sačuvaju postojeću strukturu Savjeta ministara, te istakao da time rizikuju da blokiraju svu zemlju.

Dodik je istakao da je u Predsjedništvo BiH izabran voljom srpskog naroda da ojača poziciju Republike Srpske u BiH.

Ako Ustavni sud potvrdi inicijativu SDA, sprovešćemo referendum i odvojiti se od BiH

Ako inicijativa SDA o promjeni imena Republike Srpske bude pred Ustavnim sudom i bude potvrđena, mi ćemo sprovesti referendum i odvojiti se od BiH, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, gostujući u emisiji Upitnik na RTS-u.

"Ako inicijativa dođe pred Ustavni sud mi smo se složili, i vlast i opozicija i rekli smo da ćemo preduzeti mjere o utvrđivanju našeg statusa. Da ne bi bilo dileme šta bi to bilo, mi ćemo preduzeti mjere, sprovesti referendum i odvojiti se od BiH", rekao je Dodik.

Dodik kaže da će u tom slučaju biti napada sa Zapada, ali da postoje zemlje koji bi to podržale.

"Izračunali smo najmanje 10 zemalja koje bi podržale naš status", ističe Dodik.

Dodik ističe da ako traže da se nešto doda u naziv Republike Srpske, samo se može dodati termin "Zapadna Srbija".

"Razgovarati sa SDA ne znači prihvatiti njihove politike. Ja sam veoma jasno ogovorio Izetbegoviću vezano za inicijativu da se bude izvršena promjena naziva Republike Srpske. Možemo mi, ako već traže da se nešto doda, dodati Republika Srpska - Zapadna Srbija, jer je to nešto što bi ljudi u Srpskoj prihvatili", kaže Dodik.

Dodik kaže da je otišao u Sarajevo da ojača poziciju Srpske, te traži da se poštuje Dejstonski sporazum.

"Sam Dejtonski sporazum je dao mogućnost da tri strane, odnosno dva entiteta i tri naroda, mogu da naprave bilo koji drugi aranžman izvan onoga što je dejstonska BiH, ako postoji saglasnost. Svi iz toga pokušavaju da iskoriste najbolje za sebe. Ono što mi bazično tražimo u Republici Srpskoj, jeste da se poštuje slovo Dejtonskog sporazuma, to znači da se poštuje Ustav BiH i to je politički legitiman zahtjev. Samo zato što smo mi to tražili i što se to sukobljavalo sa tendencijom visokog predstavnika koji je gradio BiH mimo Dejtonskog sporazuma i međunarodnog prava. Mi smo proglašeni "lošim momcima", jer nismo prihvatili taj put. Oni su se bavili kriminalim i kršili su Ustav. Međunarodni ugovori se tumače i provode, a ne i mijenjaju. Visoki predstvanik je mijenjao međunaroni ugovor koji se zove Dejtonski sporazum", kaže srpski član Predsjedništva BiH.

