Dodik: Ratom se ne može ništa riješiti, samo dijalogom

BANJALUKA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da se ratom ne mogu riješiti problemi Bošnjaka, Srba i Hrvata u BiH, ali da mogu političkim stavom, dijalogom i političkom dinamikom.

Dodik je naveo da je vidljivo da koncept "slobodne Bosne" po principima SDA i međunarodne zajednice nema nikakve šanse da uspije.

"Neki drugi koncept je moguć, ali je meni najizvjesniji onaj da će u budućnosti ovo biti tri različite države. Govorim to pod uvjerenjem da nećemo ratovati za Republiku Srpsku, ali naravno da ćemo se braniti", istakao je Dodik za RTRS.

Dodik je rekao da ne treba ignorisati prijetnje ratom, te da smatra da lider SDA Bakir Izetbegović poziva na neku vrstu rata jer mu ne ide na nivou Federacije BiH, niti na nivou kantona, dok i u stranci ima mnogo problema.

On kaže da razumije da muslimani neće pristati da Republika Srpska bude država, te da Hrvati možda i hoće, kao i da će raspad BiH biti činjenica, kao što je činjenica bila i raspad Jugoslavije.

Govoreći o platformi za pregovore sa Federacijom BiH, koju je predložila većina u Narodnoj skupštini Srpske, Dodik je rekao da politički pragmatizam nalaže proaktivnost, te da se potrebno zalagati za razgovore.

On je naveo da je platforma jasna i da traži da se poštuje slovo Dejtonskog sporazuma, te da ono mora da bude ispoštovano sve dok se strane, odnosno Republika Srpska, FBiH i tri konstitutivna naroda, ne dogovore da bude drugačije.

"Samo to Dejton priznaje kao legitimno, a ne nametanje visokog predstavnika, pa čak ne i glasanje, kakvo god ono bilo, po tim njegovim rješenjima. Izostao je osnovni element, a to je razgovor strana koje su nadležne za to", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, BiH nema nijedan element na osnovu kojeg može da opstane, osim međunarodnog ignorisanja situacije, te bolesne želje bošnjačkog naroda za opstanak BiH.

"BiH nema nijednog elementa koji je okuplja, ni istorijskog, ni stvarnog, ni ustavnog i sasvim je normalno da se o tome razgovara", rekao je Dodik.

On je dodao da čak nije protiv toga da se zadrži neki oblik BiH, ali da to nije ova BiH.

"Ako se možemo vratiti na Ustav bez intervencija visokog predstavnika, vratiti nadležnosti kao što je vojska, pravosuđe, indirektni porezi i sve drugo predviđeno Ustavom, možemo ostati u toj BiH", poručio je Dodik.

Govoreći o navodnom "non pejperu" o novim podjelama i granicama u regionu, Dodik je rekao da priča o tom dokumentu pomaže u smislu razumijevanja situacije u BiH.

"Nemamo nikakvu korist od BiH, mi smo njena žrtva i žrtva nemogućnosti funkcionisanja i razvoja", naveo je Dodik.

On je upitao kako je moguće da Bošnjaci žele BiH sa Srbima kojima na leđa "tovare" razne optužbe i odgovornost, da su "genocidaši", agresori, omalovažavajući Srpsku pogrdnim imenima.

"To je više nemoguće izdržati, jer neću da prihvatim sve te laži i čim počnu da pričaju neću da ih slušam", rekao je Dodik.