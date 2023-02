Dodik: Razmišlja se o izgradnji još reprezentativnih objekata Srpske u Istočnom Sarajevu

ZVORNIK - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se, osim Administrativnog centra Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, razmišlja o izgradnji još reprezentativnih objekata u ovom gradu koji treba da služe za potrebe Vlade, njenih službenika i republičkih funkcionera.

"Vrijeme je čak da se razmišlja da se napravi još reprezentativnih objekata u Istočnom Sarajevu, koji treba da služe za potrebe Vlade, njenih službenika i republičkih funkcionera", rekao je Dodik novinarima u Zvorniku, komentarišući pitanje zašto samo četiri poslanika iz Srpske noći u tom administrativnom centru u Istočnom Sarajevu.

On je istakao da uvijek boravi u Administrativnom centru Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, da tamo drži sastanke i noći upravo u tom centru.

"Da li neko hoće ili neće /tu da noći/, to je njihov izbor. To je Vlada Republike Srpske izgradila za te namjene i ne znam zašto je to nekome problem. Mislim da smo kasnili mnogo godina što to prije nismo napravili", rekao je Dodik, prenosi Srna.

On je istakao da nema države koja nema takve objekte, uređen taj sistem odnosa, svoje reprezentativne kancelarije.

"Dakle, pokušavaju stalno da održe neke teme na glupostima ko spava ili ne spava. Dakle svima tamo stoji na raspolaganju da tamo spavaju, a ja nemam namjeru da kontrolišem ko spava tamo, a ko ne spava", rekao je Dodik.

On je podsjetio da su poslanici 15 ili 20 godina spavali po benzinskim pumpama i drugim objektima, što je bilo poniženje za Republiku Srpsku.

Dodik je istakao i da je vrijeme da se u Zvorniku konačno krene sa projektovanjem i u izgradnjom savremenog objekta Gradske uprave.

"Došlo je vrijeme da i to uradimo i uradićemo to. Ovo radimo zbog građana, da imamo najsavremeniji objekat da svako može da dođe i ostvari tu svoja prava", rekao je Dodik.