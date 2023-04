Dodik: Razmišljamo o donošenju odluke o samostalnosti Srpske

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je na sastanku u Beogradu upoznao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o unutrašnjim problemima BiH i pokušajima da se razgradi ustavni položaj Republike Srpske.

"Angažman jednog dijela međunarodne zajednice i političkog Sarajeva vodi ka tome da se degradira i još više usložni ustavni položaj Republike Srpske. Došli smo do trenutka u kojem to pitanje ne možemo da odlažemo i naša odbrana, kao reakcija na sve to, je da najozbiljnije razmišljamo da donesemo odluku o samostalnosti i otcjepljenju Republike Srpske", istakao je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska ne traži ništa osim onog što je već riješeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH, prenosi RTRS.

Dodik je ponovio da se Republika Srpska zalaže za neutralnost, prateći poziciju Srbije.

"Saradnja sa NATO može, ali mi smo to sad obustavili dok ne definišemo poziciju, ali članstvo ne dolazi u obzir", poručio je Dodik.

U Beogradu je održan sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.