Dodik: Razmotriti sve što su visoki predstavnici promijenili

KOSTAJNICA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je večeras u Kostajnici da ponovo mora da bude razmotreno to što su visoki predstavnici mijenjali u Dejtonskom sporazumu i Ustavu, te istakao da je ključan status Republike Srpske i ono što je napisano u ta dva dokumenta.

"Naša politika nije antiustavna i antidejtonska, ona je za njihovo sprovođenje", rekao je na centralnoj tribini SNSD-a u Kostajnici Dodik, koji je i kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima.

On je naglasio da je politika SNSD-a zaštita srpskih nacionalnih i državnih interesa. "Sama ustavna pozicija člana Predsjedništva iz Republike Srpske kaže da je on srpski član Predsjedništva i nemam namjeru da budem išta više osim toga", rekao je Dodik.

Dodik je rekao i da je veoma važno i da se Srbi u Federaciji BiH okupe, podsjećajući da je SNSD-a tamo prisutan već 20 godina.

"U organizacionom smislu smo se opredjeljivali da okupimo sve Srbe, svjesni činjenice da bi bilo veoma važno da imamo u kantonima i u parlamentu FBiH, naše predstavnike. Mi ćemo insistirati i ranije smo to učinili da sa nekim političkim partnerima, kao što je HDZ, da njemu ustupimo jedno mjesto u Vladi Srpske, kao što smo to uradili ranije, a da dobijemo jedno mjesto za Srbe u federalnoj vladi", rekao je on.

Dodik je pojasnio da je to jedno mjesto u prošlosti omogućilo potpunu rehabilitaciju, od Drvara i drugih opština, u kojima ima Srba. "Zato je veoma važno da se sada Srbi bez oklijevanja okupe i glasaju za srpsku listu predvođenu SNSD-om", rekao je Dodik.

Dodik je dodao da vjeruje u Republiku Srpsku, njen narod i dobar život na ovim prostorima.

Na centralnoj tribini SNSD-a u Kostajnici danas su predstavljeni i kandidati te stranke za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice jedan i za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice jedan.

Dodik: Komšić gubitnik koji pokušava da se vrati na scenu

Kandidat SNSD-a za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske na opštim izborima Milorad Dodik rekao je da je predsjednik Demokratskog fronta Željko Komšić "gubitnik koji pokušava da se vrati na scenu".

Reagujući na Komšićevu izjavu da bi morao da odustane od kandidature za Predsjedništvo BiH jer je na američkoj crnoj listi Dodik kaže da ga je predložio SNSD kao predsjednika Republike i da sve ankete govore da je apsolutni pobjednik, kao i Željka Cvijanović, koja je kandidat za predsjednika Srpske.

"To što se to ne sviđa Komšiću je njegov problem. On neka se bavi svojim narodom. On bi sad držao predavanje. Čovjek koji ima `Zlatnog ljiljana` govori šta je Srbima dobro", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da je Komšić izdao hrvatske nacionalne interese i da bi za hrvatski narod bilo bolje da nikada nije imao takvog predstavnika, prenosi RTRS.

Komšić je danas rekao da bi Dodik morao da odustane od kandidature za srpskog člana Predsjedništva BiH zbog toga što je na crnoj listi SAD.