Dodik: Reagovaćemo ako Šmit nametne odluku za Izborni zakon

SARAJEVO - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske rekao je da je potpuno neprihvatljivo živjeti u zemlji u kojoj neko drugi nameće izmjene izbornog zakonodavstva i pravila i da će ukoliko Kristijan Šmit, koga Srpska ne priznaje za visokog predstavnika nametne pomenutu odluku, imati spremnu reakciju.

"Zamislite to da neko nameće. Pa je li to moguće ljudi moji. Neprtihvatljivo je živjeti u zemlji gdje vam neko nameće izmjene izbornih pravila. Evo, mi ga pozivamo da donese izmjene, a mi ćemo onda odmah donijeti svoj Izborni zakon Republike Srpske i gdje ćemo propisati da naša izborna komisija provede lokalne izbore u Srpskoj za 2024. godinu. Evo pozivamo ga da to uradi. Ovo nije ustavna zemlja, ja neću da živim u ovakoj zemlji. Ali neću otići iz nje, već će otići Republika Srpska", poručio je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.