Dodik: Realno da glavni pregovarač bude iz Srpske, Šmit se petlja gdje mu nije mjesto

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je nemoguće da se BiH kreće evropskim putem, ako tu nije Srpska, bez koje ništa u tom procesu ne bi bilo postignuto, te napomenuo da je realno da glavni pregovarač u ime BiH treba da bude upravo iz Republike Srpske.

On smatra da Evropa treba da odgovori na pitanje kako bi lažni visoki predstavnik da zabrani legalno izabranom predsjedniku da razgovara i odlučuje o sudbini zemlje u kojoj živi.

"Mi ćemo tražiti odgovor da li on ima neku ingerenciju i zašto se petlja u sve ovo? Kako misle da BiH ide ka evropskom putu, ako nije uključena Republika Srpska? Kako misle da bi se došlo do ovoga, da nije bilo Republike Srpske. Razne bitange su se navukle ovdje, pokušavaju da unesu nestabilnost i nemir", rekao je Dodik Srni na pitanje da prokomentariše izjavu Kristijana Šmita da se ne smije dozvoliti da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik "sjedi za evropskim stolom u Briselu i odlučuje ili blokira".

Dodik je naglasio činjenicu da je Šmit nelegalan, te ukazao da, sve i da je legalan visoki predstavnik - po definiciji nema nikakvih obaveza niti prava vezanih za evropski put BiH.

"Međutim, u nedostatku da bilo šta radi i bilo šta pokuša, on se sada petlja gdje mu nije mjesto", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je nemoguće kretati se dalje ka EU, a da se u tome ne vidi Republika Srpska.

"Mi smo ovih dana upravo vidjeli to - mnogi su trebali da primijete da smo ćutali, da nismo izazivali, da smo željeli da se pokaže ovo što je pokazano, a to je da je Evropski savjet priznao to što su uradila dva entiteta i tri konstitutivna naroda", rekao je Dodik i napomenuo da, da nije bilo dva entiteta i tri konstitutivna naroda - nijedna odluka ne bi bila donijeta.

Predsjednik Srpske smatra da je to sa nivoom BiH, ta slavodobitnost koju oni promovišu, apsolutno iracionalna u BiH, kao i sam Šmit, koji misli da je Bogom dan da svakome može da drži predavanja.

"Ali, manimo se njega, sve smo o njemu rekli. Ne znam više šta bih mogao da kažem, što bi pristajalo takvoj jednoj podvali koja se zove Šmit", rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da je Republika Srpska spremna da i dalje radi na tim pitanjima.

"Smatramo da je racionalno i realno da glavni pregovarač bude iz Republike Srpske, imajući u vidu sve rečeno proteklih dana, a da su mnogi Bošnjaci i Hrvati već zauzeli važna mjesta u tom pregovaračkom procesu, te da nema vidljivih ljudi iz Srpske", pojasnio je Dodik.

On je najavio da će već u ponedjeljak, 25, a najkasnije u utorak, 26. marta, putem poslaničkog Kluba biti predložen Zakon o Ustavnom sudu, te Zakon o sudu BiH u redovnu parlamentarnu proceduru, u skladu sa ranijim dogovorom sa partnerima.

"Nastavljamo da radimo. Apsolutno nema evropskog puta BiH bez vidljive pozicije Republike Srpske, bez obzira na to ko u ime nje nastupao i ko je zastupao", zaključio je Dodik.

