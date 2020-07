Dodik: Rehabilitovati ideju SAD o izdvajanju RS iz BiH

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da je krajnje vrijeme da se rehabilituje ideja SAD iz 1995. godine da Srbi održe referendum o izdvajanju iz BiH, koju je zastupao tadašnji američki predsjednik Bil Klinton.

Na pitanje Srne da prokomentariše dokumente sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, u kojima se navodi da je Klinton 1995. godine, u vrijeme dešavanja u Srebrenici, iamo plan da muslimansko-hrvatska federacija dobije nešto manje od polovine BiH, dok bi Amerikanci izvršili pritisak na muslimansku stranu da pristane da Srbi dvije do tri godine po okončanju rata održe referendum za izdvajanje iz BiH, Dodik je ocijenio da je sazrelo vrijeme da se ta ideja rehabilituje i da Srbi konačno dobiju pravo na samoopredjeljenje kao što imaju svi drugu narodi.

"Očigledno je da u BiH nema volje bošnjačkih političkih predstavnika da se poštuje izvorni Dejton i da smo mi taoci tog bošnjačkog jednoumlja čiji je cilj stvaranje unitarne BiH. Došlo je vrijeme da se ta Klintonova ideja obnovi i da se primijene odredbe o građanskim pravima i slobodama koje predviđaju da i narodi u BiH imaju pravo na samoopredjeljenje kao što imaju u svim normalnim zemljama", istakao je srpski član Predsjedništva BiH.

On je naglasio da BiH ovakva kava jeste nema budućnosti, nema boljeg života za njene građane, niti napretka bilo koje vrste dok se stvari ne pomjere sa mrtve tačke.

"Vrijeme je da Srpska afirmiše svoje pravo na samoopredjeljenje i da živimo normalno i mirno jedni pored drugih, jer svih ovih godina pokazalo se da BiH nema šanse za bilo kakav dogovor koji bi poštovao prava sva tri konstitutivna naroda i ostalih", ocijenio je Dodik.

On je naglasio da ne zna zašto danas kada se javno govori o toj istoj ideji, koju su SAD zastupale 1995. godine, to izaziva oštre reakcije, čak i sankcije uz obrazloženje da je to navodno kršenje Dejtonskog sporazuma.

"Evo 25 godina je od Dejtonskog sporazuma i gdje je BiH!? Nigdje. Samo se potvrdilo da je to propali eksperiment međunarodne zajednice. Vrijeme je da se afirmiše Klintonova ideja i da i Srbi dobiju pravo da izaberu gdje i u kakvoj državi žele da žive. Ovo nije njihova država, niti je Srbi tako doživljavaju. Njihova država je Republika Srpska", konstatovao je Dodik.

Prema dokumentima sa kojih je skinut pečat povjerljivosti, bivši američki predsjednik Bil Klinton tražio je od vlade u Sarajevu 1995. godine da ustupi teritoriju Srbima da bi se okončao rat u BiH, pokazuju dokumenta.

Dokumenti su nedavno objavljeni i sadrže Klintonov tajni plan za BiH, a potiču iz 1995. godine u vrijeme dešavanja u Srebrenici i nekoliko mjeseci prije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, objavio je londonski "Gardijan".

Prema tom planu, federacija muslimana i Hrvata trebalo je da dobije nešto manje od polovine države, dok bi Amerikanci razmotrili i pritisak na muslimansku stranu da pristane na mogućnost da Srbi u roku od dvije do tri godine po okončanju rata održe referendum za izdvajanje iz BiH.

"Ukoliko bosanski muslimani ne mogu da ubijede Srbe da njihova budućnost leži u reintegraciji u BiH, nema smisla blokirati mirno razdvajanje zajedničke države, po čehoslovačkom modelu", predviđao je Klintonov plan.