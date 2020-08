Dodik: Republika Srpska će pomoći migrantima da što prije prođu

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je, povodom eskalacije problema sa migrantima na međuentitetskoj liniji, da će Republika Srpska nastaviti dosadašnju politiku time što će pomoći migrantima da što prije prođu kroz njenu teritoriju i nastave tamo gdje oni žele - u Unsko-sanski kanton i EU.

On je naglasio da činjenica da se međunarodna zajednica uopšte ne oglašava povodom ove situacije potvrđuje da je Srpska, koja je zbog toga bila kritikovana, bila u pravu kada je upozoravala da je BiH neodrživa, te da je sistem vrijednosti svojstven Srbima, Hrvatima i Bošnjacima različit.

"Bošnjaci, putem izjave (ministra bezbjednosti u Savjetu ministara) Selme Cikotića žele migrante, a mi ih ne želimo i tu se razlikujemo", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

On je ukazao da je do migrantske krize, odnosno do kretanja migranata došlo jer je Zapad osjećao deficit radnika i želio je da pridobije novu i jeftinu radnu snagu.

"Zapad je bio otvorio granice, a sada ih je zatvorio. Sada nastaje već kriza jer su zatvorene granice i migranti, koji su krenuli ranije, nisu uspjeli da uđu u Zapadnu Evropu. Mi bi trebali da budemo kolateralna neka šteta i da ih održavamo", rekao je Dodik.

On je dodao da Srpska na to nema pravo, niti hoće da to čini bez obzira na pozive i apele da otvori određene sabirne centre.

"Mi to ne možemo da uradimo, a naprosto mislimo da odgovornost treba da snose oni koji su hrabrili ljude da napuste svoje daleke domove i da krenu ka EU. Apsolutno je jasno da Republika Srpska mora svojom politikom da obezbijedi da ti migranti ne budu naša bezbjednosna i svaka druga prijetnja", rekao je Dodik.

On je naglasio da Srpska samo to i radi, te da ništa drugo ne čini od onoga što preduzimaju Njemačka ili Francuska.

"Onog trenutka kada su Francuzi uvidjeli da je to problem oni su zatvorili granice i mi smo rekli: 'To je nama problem, mi ne možemo da prihvatimo migrante u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

"Ni Srpska ni Srbija ne žele rat, već mir i stabilnost"

Dodik je izjavio da ni Republika Srpska, ni Srbija ne žele rat i sukobe, nego da se snažno zalažu za mir i stabilnost u regionu.

On je naglasio da je Srpska za razgovor i da se kreće u okviru Dejtonskog sporazuma, bez nametanja rješenja od međunarodne zajednice i visokog predstavnika, dok političko Sarajevo još nije prihvatilo činjenicu koja se zove Republika Srpska i ne prezaju čak ni od oružanog sukoba, što se moglo čuti posljednjih dana.

Dodik je za RTS naglasio da je za Republiku Srpsku veoma značajno da u Beogradu ima s kim da razgovara, da posebno raduje razumijevanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, te posebno zahvalio za pomoć Srbije u realizaciji velikog broja kapitalnih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.

Prema njegovim riječima, Srbija je potpisnica Dejtonskog sporazuma i garant položaja Republike Srpske u BiH, i zbog toga mora da zna kako se u BiH, putem visokog predstavnika, krši Dejtonski sporazum na štetu Srpske.

On je ponovio da se institucije Republike Srpske ne mire sa činjenicom da stranci u Ustavnom sud BiH imaju presudnu ulogu u donošenju najvažnijih odluka, koje najčešće idu na štetu Srpske, kršenjem Ustava BiH.

"Jaka Srbija garant je stabilnosti i mira u regionu, a to pokazuje pogotovo sada pod vođstvom Vučića", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da su Srbi koji žive van Srbije veoma vezani za ono što se zove kosovski mit, te poručio da samoproglašeno Kosovo nikada u Republici Srpskoj, pa tako i BiH, neće priznati kao državu.

Prema njegovim riječima, Srpska ne prihvata dvostruke aršine međunarodne zajednice u pogledu budućeg statusa Kosova, s jedne, i Republike Srpske, s druge strane.

Govoreći o najavljenom sastanku u Vašingtonu predstavnika Srbije i samoproglašenog Kosova, Dodik je rekao da je delegacija Republike Srpske danas u Beogradu željela da Vučića upozna o mogućnosti da se na tom sastanku otvori i pitanje Republike Srpske, posebno u kontekstu kršenja Dejtonskog sporazuma.

"Vučiću smo predstavili argumente o duplim aršinima međunarodne zajednice i pokušajima dijela bošnjačke politike da derogira Republiku Srpsku, kao i nastojanjima ka slabljenju Srbije kao lidera u regionu", pojasnio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH rekao je da je dokument, koji je poslao Vučiću, upitio i u Zagreb, te da još nije dobio odgovor.

"Mislim da je veoma bitno da to bude na svim adresama koje učestvuju u procesu koji se zove BiH", dodao je Dodik.

Komentarišući reakcije iz Sarajeva na današnji sastanak sa Vučićem, Dodik je naglasio da sastanci predstavnika Srbije i Srpske nisu i nikada neće biti usmjereni protiv bilo koga, jer je tu riječ o unapređenju bilateralnih odnosa u skladu sa specijalnim paralelnim vezama, definisanim Dejtonskim sporazumom.

"Sarajevo nikada nije dalo odgovor na pitanje ko je pokušao da ubije Vučića u Srebrenici, koji je tamo došao da se pokloni žrtvama. To isto Sarajevo nastoji da od Savjeta ministara, kao pomoćnog tijela Predsjedništva BiH, načini takozvanu vladu BiH, ali mi iz Republike Srpske to nikada nećemo dozvoliti jer poštujemo slovo Dejtona", poručio je Dodik.

Dodik je rekao da je BiH prazna zemlja, koja na unutrašnjem planu nema nikakav subjektivitet i samo služi da Bošnjaci svojataju nešto što nemaju.

Navodeći da je BiH država samo prema međunarodnom planu, Dodik je zaključio da od njema nema ništa i da je bolje da svaki narod živi sam za sebe.