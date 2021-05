Dodik: Republika Srpska već napravila neki svoj non-pejper

BANJALUKA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da u BiH nema nikakvog kohezionog elementa koji bi mogao da okupi konstitutivne narode, te ocijenio da će doći vrijeme mirnog razlaza.

Komentarišući situaciju u vezi sa neslužbenim diplomatskim dokumentom non-pejper, navodno upućenog iz Slovenije u Brisel, Dodik je rekao novinarima u Banjaluci da je i Republika Srpska već napravila neki svoj non-pejper.

"Svašta se piše, ali ako je to pomodarstvo, evo, ne šalim se, mi smo već napravili neki naš non-pejper, pa ćemo ga jednog dana, kada to odlučimo, isto tako poslati svima", dodao je on.

Dodik je ocijenio da je ključna aktivnost Republike Srpske to što će na Narodnoj skupštini održati raspravu, sačiniti i artikulisati svoju platformu za pregovore sa Federacijom BiH i Bošnjacima i Hrvatima kao konstitutivnim narodima o tome šta i kako raditi u BiH, naravno bez stranaca.

On je napomenuo da su stranci ovdje dugo pokušavali da naprave njima željenu BiH, koja se pokazala kao neželjeni eksperiment.

Dodik je podsjetio da prije desetak godina niko nije smio pomenuti referendum, niti pričati o tome da BiH treba da se raspadne, jer je ionako raspadnuta, dok se o tome govorilo u Srpskoj.

"Sve se to govorilo ranije, a sada to neki i potvrđuju, ranije su nas krivili kao one koji remete nešto, a danas to čujemo iz usta važnih ljudi u svijetu", rekao je Dodik.

Navodeći da će doći vrijeme mirnog razlaza u BiH, Dodik je istakao da Srbi nemaju razloga da se mobilišu prema bilo kakvoj ratnoj opciji i da treba da se okupe oko politike koja će dati snagu.

Dodik je naveo da u BiH nema govora ni o kakvom ustavnom patriotizmu koji bi mogao da se održi ili širi.

"To što u Federaciji BiH Bošnjaci govore da su BiH patriote, neka misle šta hoće, ali za BiH je potreban neki drugi patriotizam, a ne samo bošnjački, a srpskog i hrvatskog patriotizma, koliko vidim, nema i zato se tu ne može izgraditi ništa", zaključio je Dodik.

Dodik je rekao da će sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem, koji sutra dolazi u posjetu BiH, razgovarati i o donaciji EU, koja je krajem prošle godine odredila više od tri milijarde evra podrške investicijama zemljama zapadnog Balkana.

On je naveo da je za BiH, odnosno Republiku Srpsku predviđena podrška za neka četiri projekta, od čega i za Koridor "Pet ce" - od Doboja prema Vukosavlju, odnosno Orašju.

"Tu treba da dobijemo znatnu donaciju, što je za nas veoma važno jer je dio trase kojom želimo da spojimo Banjaluku sa Beogradom", rekao je Dodik.

Dodik je zaključio da EU više ne radi na proširenju, da nema konsenzusa o tome da primi nove zemlje u članstvo, dok u BiH fingiraju priču o 14 tačaka za koje znaju da ne mogu biti provedene.

Najave o ujedinjenju opozicionih blokova u RS i FBiH smislili stranci

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da je uvijek kada se pojavio neki problem između Sarajeva i Banjaluke opozicija u Srpskoj bila na strani Sarajeva, te ocijenio da najave o ujedinjenju opozicionih blokova iz Srpske i Federacije BiH da se sa vlasti smijene SNSD, SDA i HDZ BiH nisu opoziciona, već pamet stranaca.

Dodik je rekao novinarima u Banjaluci da o naklonosti opozicije u Srpskoj Sarajevu govori niz egzaktnih primjera u zadnjih godinu, dvije.

On je istakao da SNSD nema ništa sa SDA, ali da sa HDZ-om BiH ima partnerske odnose, dodajući da se stranka koju vodi nikada nije ujedinila s jednima ili drugima.

"To što opozicija iz Srpske pokušava napraviti sa opozicijom u FBiH već se manifestuje. Dakle, to me uopšte ne iznenađuje i tu treba reći da je to smislio neko od mentora sa strane i stranaca koji su rekli da bi to bilo dobro. Pa, eto neka izvole", rekao je Dodik.

On je ponovio da SNSD nije nikakvu predizbornu i postizbornu koaliciju pravio sa SDA i HDZ.

"Mi smo kao pobjednici u Srpskoj uzeli ono što nam pripada u pogledu predstavljanja Srpske i nikada nismo imali istinsku želju, ni namjeru da to radimo sa SDA. Oni su naprosto tamo u FBiH pobjednici. Mi nismo ti koji će birati između toga ko je tamo bolji ili lošiji. Onaj koga tamo izabere narod biće u strukturama vlasti i to bi trebalo biti normalno. Prošli mandat to nije bilo, pa smo vidjeli zastoj", rekao je Dodik i naglasio da je na tom planu dobro što je Srpska ponovo afirmisala svoje principe i stavove.

On je podsjetio da su priče o ujedinjavanju opozicija u FBiH i Srpskoj počele još kada je SDS-ov Mladen Bosić držao predavanje na nekom fakultetu u Sarajevu i rekao da mu je drago što pripada probošnjačkoj opoziciji.

"Odatle treba vidjeti korijene svega toga, ali to nije njihova (opoziciona) već pamet stranaca – američke ili britanske ambasade. Nema ko drugi", zaključio je Dodik.

Poziv opoziciji na razgovor

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je danas opoziciju u Republici Srpskoj da razgovaraju o inicijativi za razgovor i dijalog između strana Republike Srpske i FBiH, kao i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za BiH.

"Evo pozivam ih da razgovaramo. Neka oni odrede mjesto i vrijeme i ja ću doći. A ja ih pozivam na razgovor", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On ističe da je SNSD pokrenuo ovu inicijativu i da to nije problem, ali mora i to "zvanje" da bude sigurno, odnosno da ne bude da zove one koji kažu da neće, pa prave dva dana galamu oko toga.

Dodik je istakao da su svi pokušaji SNSD-a u prošlosti da razgovara sa opozicijom bili izvrgnuti nekom podsmijehu.

"Ja bih volio, naravno, da do toga dođemo, ali sa ovakvom opozicijom i njihovim rukovodstvom, koji su već prodati, koji su nekoliko puta već izdali Republiku Srpsku, ne možemo očekivati nikakav konsenzus. Biće pravo čudo ako oni budu uključeni u taj konsenzus. Ja ću biti iznenađen, ali će mi biti drago da se to desi, mada nisam siguran", rekao je Dodik.

On je istakao da u svakom slučaju SNSD ima dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske da izglasa te platforme.

"Ono što parlament i mi želimo jeste da razgovor o svim temama, ništa drugo, i mi ne bježimo od toga da razgovaramo o tome kako je moguće da Bosna opstane, ali isto tako, ako je nemoguće da opstane onda je sasvim logično da imamo ideju kako treba da se raziđemo. Ta jedna široka platforma omogućiće dijalog o tome", rekao je Dodik.

On ističe da je u redu ako opozicija misli da u tome ne treba da učestvuje.

"Mi nismo sigurni da će muslimani po dogovoru s njima učestvovati u tom razgovoru, jer očigledno da su odgovori na ovu inicijativu isti iz SDS, PDP i SDA, a to je da nema razgovora. Sa HDZ-om BiH ćemo razgovarati i već u srijedu imam sastanak sa Draganom Čovićem da analiziramo na koji način se možemo kretati", rekao je Dodik.

On je istakao da, ako SDS i PDP neće da učestvuju u ovome i budu dio zajedničke platforme u ime Republike Srpske, oni se sami isključuju, odnosno oni sami to ne žele.

"Za nas je najvažnije i najgore da su oni dio bloka sa SDA, oni nisu dio bloka s nama", naglasio je Dodik.

Prošle sedmice u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a na zahtjev Kluba poslanika SNSD-a, tačke koje se odnose na inicijative za razgovor o mogućim rješenjima za BiH i pismo visokog predstavnika, pomjerene su na začelje dnevnog reda i trebale bi da budu razmatrane nakon vaskršnjih praznika.

Pomjerene su tačka 3 - Pokretanje inicijative za razgovor i dijalog između strana Republike Srpske i FBiH, kao i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za BiH, na prijedlog Kluba poslanika SNSD-a, kao i tačka 4 - Razmatranje pisma visokog predstavnika u BiH, od 27. januara 2021. godine, upućeno predsjedniku Narodne skupštine i klubovima poslanika.

Nastavak 16. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske će biti održan u utorak, 11. maja.