Dodik: Revizija istorije ne može da prođe

BANJALUKA - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je borba za slobodu srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu bila integrisana sa nastojanjima progresivnog dijela čovječanstva da se suoči sa fašizmom i naglasio da revizija istorije, pogotovo Drugog svjetskog rata, ne može da prođe.

Dodik je rekao da je 9. maj 1945. godine obilježio kraj jednog velikog stradanja koje je uzelo nekoliko desetina miliona žrtava, od kojih je najviše bilo iz Sovjetskog Saveza, kao i da nije zanemarljiv ni broj onih koji su sa prostora bivše Jugoslavije, a većinu su u znatnom obimu činili Srbi.

"Srbi su i digli ustanke protiv fašističkih režima ovdje, Nezavisne Države Hrvatske i naravno, njemačkog okupatora i svih onih koji su sadejstvovali s njima s ciljem da biološki unište srpski narod i da na taj način riješe takozvano srpsko pitanje na Balkanu u nastojanju da eliminišu bilo kakav uticaj pravoslavlja na ovom prostoru", rekao je Dodik u govoru na obilježavanju Dana pobjede u Banjaluci.

On je istakao da su Srbi, koji su se masovno odazvali pozivu na ustanak, činili to zbog egzistencijalnih razloga jer su njihov život i egzistencija bili do kraja ugroženi, njihovo postojanje na ovim prostorima potpuno dovedeno u pitanje.

"Zato su se Srbi masovno odazvali u Narodno oslobodilačku borbu i bili masovno pripadnici Narodno oslobodilačke vojske do kraja rata kada su vidjevši ko su pobjednici u tu vojsku pohrlili muslimani tadašnjeg vremena, a današnji Bošnjaci i da se prikažu kao neko ko je dao neku vrstu doprinosa", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, prije toga oni su masovno učestvovali u izgradnji Nezavisne Države Hrvatske, koja se hranila krvlju srpskog, jevrejskog i romskog naroda i "dok je bilo te krvi ta država je postojala".

"To što je Jasenovac živio pet mjeseci nakon oslobađanja Beograda govori sama koliko je komunistička vlast bila indolentna prema činjenici da postoji Jasenovac i stradanje Srba u njemu", naveo je Dodik.

On je naglasio da je borba srpskog naroda bila integrisana sa nastojanjima progresivnog čovječanstva da se suoči sa pošasti zvanom fašizam, da to spriječi, zaustavi i onemogući njegovo širenje i posljedice tog djelovanja.

"Srbi su u toku Drugog svjetskog rata imali dvije savezničke vojske, jedna je Narodno oslobodilačka vojska, a drugo je Vojska u Otadžbini koja je sarađivala sa saveznicima i to što su na samom kraju rata i partizani i četnici zajedno spasavali američke i savezničke pilote i poslali ih u svoje domovine govori o opredjeljenju i činjenici na kojoj strani je bio srpski narod", rekao je Dodik.

On je naglasio da je srpski narod dao ogromnu žrtvu i da je obilježio prošli vijek svojim stradanjima.

"Obilježavajući Dan pobjede ponosni smo na činjenicu da smo bili na strani velike pobjede u Drugom svjetskom ratu", istakao je Dodik.

On je dodao da Srbi nisu nikada nikoga napali, da nisu išli sa svoje teritorije i da nikada nisu počinili genocid.

"I džaba vam ta vaša priča o sudovima, džaba vam ta vaša priča o zabranama i džaba vam ta vaša priča o primoravanju nas da priznamo nešto što se nije desilo. Genocid Srbi nikada nisu uradili, ali je nad Srbima urađen genocid koji niko od velikih zvaničnika nije htio da prizna", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, "arogantni i licemjerni kakavi jesu, uvijek su nastojali da Srbe stave na drugu, negativnu stranu, pogotovo u ratovima devedestetih kada su nastojali da Srbima stave etiketu varvarskog naroda i epitet genocida".

"U tome su ostali uporni čak i sada kada su nam 20 i nešto godina nakon događaja u Srebrenici i okolini dostupne informacije koje je tada britanska vlast imala u kojima govori da rukovodstvo Republike Srpske niti je imalo namjeru, niti planiralo, niti učestovovalo u pripremama za tu operaciju u samoj Srebrenici", rekao je Dodik.

On je dodao da postoji i jedan autor koji je radio u Haškom tribunalu koji je skoro objavio da su se "tačno znali počinioci tog velikog zločina koji nije genocid u Srebrenici, ali da oni nisu bili tema, već su sklonjeni kako bi se sudilo rukovodstvu i Vojsci Republike Srpske".

"To je taj `pravedni` i licemjerni Zapad. Umoran sam više od njihovih stalnih nastojanja da nas ovdje disciplinuju, a ne žele da vide našu žrtvu, naš doprinos pobjedama, ukupnom razvoju civilizacije jer ne bi ni poznavali današnju civilizaciju da nije bilo našeg srpskog učešća. Prošli smo golgotu, imamo razloga da obilježavamo ovaj datum, mada smo dali ogroman broj žrtava", istakao je Dodik.

On je zahvalio svima koji su protiv revizionizma, za zalaganje za istinu, koja je neumitna i da revizija istorije, pogotovo ove iz Drugog svjetskog rata, neće i ne može da prođe.

