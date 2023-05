Dodik: Rusija je upozoravala, nisu je slušali

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska nastavlja da sarađuje sa Rusijom jer, kako navodi, ima pravo da vodi svoju autentičnu politiku, i pored pritisaka.

On je podsjetio da je Rusija prije početka specijalne vojne operacije upozoravala Zapad da ima određene strahove i viđenja ugrožavanja njene pozicije, ali da je nisu slušali.

"Mi želimo da sarađujemo sa Rusijom, nismo od onih koji su prekinuli saradnju jer neki drugi vode rat protiv nje. Politika podaništva koju traži Zapad, u smislu sankcija i prekida saradnje, je sa naše strane odbačena", izjavio je Dodik za RT Balkan i naglasio da se raduje mogućnosti susreta sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom sa kojim je u planu razgovor o saradnji po svim pitanjima.

Ističe da je na Zapadu ustaljeno mišljenje "ako nisi sa nama, onda si protiv nas", to jest "ako nisi sa nama protiv Rusije, onda si protiv nas".

Dodik podsjeća da je Rusija upozoravala Zapad da ima određene strahove i viđenja ugrožavanja njene pozicije, ali da je nisu slušali, nisu željeli nikakav dijalog.

"Rusija je prije početka specijalne vojne operacije ponudila Zapadu dokument koji se bavio bezbjednošću, a na to niko nije reagovao. To je obična arogancija Zapada, koji odbacuje mišljenja drugih i sprovodi svoje politike koja su po pravilu izlobirane ili motivisane strateškim dugoročnim interesima, kao što je slučaj sa Rusijom. Ukrajina je samo kolateral u kome oni nešto pokušavaju da pridobiju na emocije. U suštini su to nesagledivi i neograničeni resursi koje Rusija ima i ovladavanje njima je glavni cilj Zapada", dodao je Dodik.

Navodi da Republika Srpska nije dozvolila da BiH formalizuje sankcije protiv Rusije i da zbog toga trpi ozbiljan pritisak i suočava se sa dodatnim komplikovanjem već složene političke i ekonomske situacije.