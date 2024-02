Dodik: Rusija neće dopustiti otimanje imovine Republike Srpske

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin smatra nedopustivim da se putem neizabranog stranca (Kristijana Šmita) pokušava oteti imovina Republike Srpske i da Rusija to neće prihvatati.

Dodik je rekao da je Putin na sastanku u Kazanju iskazao saglasnost sa njegovim procjenama odnosa u BiH.

“Putin savršeno dobro zna da stranci putem neizabranog sranca pokušavaju da nam otmu imovinu i smatra da je to nedopustivo i da Rusija neće prihvatati takvu vrstu ponašanja. Ovdje je vaskrsla snaga Republike Srpske i ja sam na to ponosan”, istakao je Dodik u intervjuu za RTRS.

On je naglasio da je za Republiku Srpsku veoma važno da postoji Rusija koja razumije suštinu Dejtonskg sporazuma.

“Visoko decentralizovana BiH sa jakim autonomijama kakva je Republika Srpska, to je ono što mi mi tražimo. Međutim, Amerikanci su sve učinili da to razvale i da se igra na centralizaciju BiH”, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je naglasio da je Rusija svih ovih godina ostala principijelna, štiteći Dejtonski sporazum.

“Ostala je principijelna i onda kada je trebalo da se, pod najezdom Britanaca, srpski narod u UN okvalifikuju kao genocidan, kada je uložila veto i onemogućila takvu kvalifikaciju. Zamislite, niko se nije sjetio da to kaže za njemački narod koji je učinio seriju genocida ili za Amerikance koji su učinili prve genocide u istoriji naroda, ali su htjeli da jedan mali srpski narod kvalifikuju kao genocidan samo zato što je to bila volja Britanaca, a onda su se pojavili Rusi koji su rekli "ne, to nije tako" i nije se ni desilo. Ima samo njihova namjera, zla volja i mržnja Britanaca prema nama, ali formalnopravno gledano, nije to”, rekao je Dodik.

On je istakao da Rusija svaki put kada se u Savjetu bezbjednosti UN nađe tema "Dejtonski sporazum i BiH", s pravom ima šta da kaže i da to Srpskoj odgovara, jer uvijek kaže ono što je tačno i objektivno.

“Da nije ruskog odnosa prema tom pitanju, vjerujem da bi Republika Srpska, ako bi danas i postojala, bila marginalna, prazna ljuštura, daleko sjećanje. Kada se sve to sagleda, imponzantna je istrajnost predsjednika Putina i njegovog tima koji shvataju o čemu se radi i da su na pravoj strani istorije”, rekao je Dodik.

On je naveo da Rusija podržava teritorijalni integritet BiH i unutrašnji dogovor, a nikao nametanja i naređenja.

“Od Putina nikada nećete čuti "mi ćemo podržati nezavisnost Republike Srpske" ili "uradite to". Ne, on uvijek principijelno kaže "mi podržavamo teritorijalni integritet BiH, ali mi znamo da tamo može da se živi samo uz dogovor tri konstitutivna naroda". To što su Amerikanci smislili priču o tome kako treba da nestanu narodi i odjednom ustanu građani, to je drugo pitanje, iluzija koja ne može da prođe. Imate samo mali izbor - da li birate da radite u iluzijama ili u stvarnosti. Uvijek ćete izabrati rusku stranu jer razumije multietničnost, saradnju među narodima, a šta razumije Amerika - svoj način da asimilira svakog ko dođe”, smatra Dodik.

Dodik je podsjetio da se Republika Srpska od početka protivi uvođenju sankcija Rusiji, navodeći da ruski predsjednik to zna i cijeni.

“Pokazali smo istrajnost da ne prihvatamo uvođenja sankcija Rusiji, za šta je Putin odao priznanje. On razumije kompleksnost tog pitanja, ali njemu je važno da nema formalizovanih sankcija, u smislu da je Prdsjedništvo ili Savjet ministara donio tu odluku. Dešava se da neki neodgovorni ambasador uradi nešto negdje daleko. Da je Republika Srpska uvela sankcije Rusiji, mi ne bismo ovdje sigurno sjedili”, zaključio je predsjednik Srpske.

On je naglasio da je jedna mala zajednica kakva je Republika Srpska pokazala hrabrost i snagu da kaže "ne" zapadnim sankcijama i da istraje na tome sve do danas, dodajući da to nije jednostavno i da Rusija to razumije.

Dodik je rekao da je i na današnjem sastanku pokazana pažnja, strpljenje i razumijevanje za poziciju Republike Srpske i da je poručeno da Rusija ne ostavlja svoje prijatelje.

Dodik je rekao da je od Putina čuo da je pozvan kao počasni gost na Igre budućnosti, što ga je, kaže, posebno iznenadilo i obradovalo.

Kada je riječ o privrednoj saradnji Srpske i Rusije, Dodik je rekao da je potvrđeno da će ostati isti nivo vezano za snabdijevanje gasom i da razgovaraju o tome da Srpska dobije dugogodišnje garancije i da se uradi reorganizacija.

“Putin je dao saglasnost za to. Nova organizacija podrazumijeva pristup u kojem ćemo se mi ovdje pojavljivati kao partneri, ali i prijatelji i da ćemo u tom pogledu moći da računamo na nove vidove organizovanja i tržišnog nastupa. Dugogodišnji aranžaman značio bi da i našim partnerima možemo da pružimo stabilnost”, naveo je predsjednik Srpske.

Govoreći o odlikovanju koje mu je Putin uručio - Ordenu Aleksandra Nevskog, Dodik je istakao da se za to trebalo roditi i da je velika čast dobiti od ruskog predsjednika orden koji se dodjeljuje stranim državnicima.

Dodao je da je ovo jedan od najdražih i najvažnijih oredena koji posvećuje svim ljudima Republike Srpske.

“Ovo je orden Republici Srpskoj, njenoj istrajnosti, našoj budućnosti i ostaće zabilježen u istoriji kao dokaz neusmnjivog prijateljstva i razumijevanja predsjednika Putina i Rusije prema Republici Srpskoj”, poručuje Dodik.

(RTRS)

