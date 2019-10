Dodik: Rusija želi da gradi gasovod u Republici Srpskoj

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Rusija želi da gradi gasovod i bude prisutna na prostoru Republike Srpske.

Dodik, koji je juče u Beogradu razgovarao sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedovim, rekao je da Rusi imaju interes da svoje energente, u čemu su veoma bogati, distribuiraju širom svijeta do potrošača za koje smatraju da mogu da budu njihovi konzumenti.

"U tom pogledu je njihov interes jasan. Oni žele da grade gasovod i žele da sa stanovništa energenata budu prisutni na ovom prostoru", rekao je Dodik za Radio-televiziju Republike Srpske.

On je dodao da to nekima ne odgovara, te da je poznato da Amerikanci hoće da se prodaju gas koji se komprimuje iz Amerike, ali je to nazvao odnosima velikih koji imaju svoje interese.

"Mi ovdje treba da izaberemo ono što je jeftinije i za nas dugoročno sigurnije", ocijenio je Dodik.

Dodik je istakao da je susret sa ruskim premijerom prošao u prijateljskom razgovoru, kao i da su pričali o poziciji Rusije.

Prema njegovim riječima, Rusija se stabilizovala poslije sankcija, što je definitivno svima jasno, pa i onima na zapadu. "Ali, Rusija nema agresivnu politiku, ni na regionalnom ni na bilo kojem drugom planu", smatra Dodik.

Dodik je rekao da je Medvedevu poznato da u BiH nema vlasti, kao da su poznati i razlozi, prije svega, Akcioni nacionalni plan.

Dodik i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarali su juče sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedovim koji je u Beograd stigao na proslavu obilježavanja 75 godina od oslobođenja grada.