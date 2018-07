Dodik: Ruskih vojnika u BiH nema, a o njima pričaju kao da dolaze Marsovci

Optimista sam i vjerujem da je budućnost stabilnog svijeta vezana za Vladimira Putina i Donalda Trampa i da će njihov sastanak razbiti nametnute stereotipe, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pred susret lidera Rusije i Sjedinjenih Država.

Dodik se, u intervjuu za Sputnjik, slaže da su male šanse da Balkan bude među temama samita, imajući u vidu čitav niz gorućih pitanja, ali ističe da je dobro da se Putin i Tramp sastaju.

“Predsjednik Putin, koji je ojačan pobjedom na izborima, pokazao se kao veoma vješt i važan svjetski lider. Jasno je da bez Rusije nema rješavanja važnih svjetskih pitanja. S druge strane, Tramp, koji se uporno bori u samoj Americi za svoj legitimitet koji pokušavaju da mu ospore, čini odličnu stvar činjenicom da razbija stereotipe vezane za sam svjetski poredak. Raduju me neke njegove izjave o potrebi dobre saradnje s Rusijom i Putinom, mada je to u jeku opšte histerije na Zapadu, motivisane prije svega Britancima koji navode neki maligni ruski uticaj. Zamislite, maligni ruski uticaj evo prijeti i na Balkanu, a svi znamo da je kroz istoriju vidljiv upravo njihov maligni uticaj. Rusija ima veoma objektivan i ispravan stav vezan za poštovanje međunarodnog prava, prepuštanje unutrašnjih pitanja zemljama da ih same rješavaju, a ne da se to nameće sa strane, kao što Britanija čini vijekovima, pa i danas.

Na pitanje kakvu će korist od samita imati Balkan, Dodik je rekao da bi korist mogla biti razbijanje nametnutih stereotipa i izvrnute stvarnosti. “Uzmite Srbiju: koje je ovde rusko prisustvo, ima li baze? Ili u BiH: nema nijednog ruskog vojnika, a oni su napravili priču o tome kao da dolaze Marsovci. Sve je potkrepljeno specijalnim informacijama kroz specijalni rat, kao u Republici Srpskoj: evo, paravojska u Srpskoj podržana od Rusije, pa se Srpska naoružava. Sve je bilo laž, montirana priča, Rusi nemaju baze, nemaju nijednog vojnika osim vojnog atašea u Ambasadi. Da vam pravo kažem, imajući u vidu gdje se nalaze zapadne vojne strukture, volio bih da se tamo nalaze i ruske vojne strukture u istom paritetu. Ali živimo u takvim okolnostima. A neko ko bez ikakvog pitanja organa BiH ubacuje svoje vojnike — kaže da su Rusi tu prisutni. Vjerujem da će se i taj dio stereotipa razbijati,”, naveo je Dodik.

Što se tiče izgradnje rusko-srpskog pravoslavnog centra u Banjaluci, Dodik je ponovio da su sve pripreme su urađene i 17. septembra će biti položen kamen-temeljac. “Očekujemo da će događaju prisustvovati ministar Lavrov i da će to biti ozbiljna prilika da damo podsticaj gradnji tog projekta. Vlada Republike Srpske je odobrila tri miliona maraka, privatni vlasnici zemlje su donirali zemljište za izgradnju tog centra, riješeni su problemi komunalnog prilagođavanja. Vjerujemo u brzu izgradnju i da će to biti jedan impozantan objekat koji će pokazati i prijateljstvo i ljubav dva naroda,”, istakao je Dodik.

Dodik je odgovarao i na pitanje vezano za sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandom Vučuićem.

“Ključno pitanje jeste stabilnost Republike Srpske. Ja sam predsjednika Vučića upoznao sa mojom procjenom razvoja situacije u BiH i RS. Tamo se održavaju izbori za dva-tri mjeseca. Drugi segment pitanja se odnosio na poziciju Srbije i razgovore oko Kosova. To je kompleksno pitanje i ja sam rekao da mi, bez obzira na to što ne živimo u Srbiji, smatramo to integralnim pitanjem i da je nemoguće rješavati pitanje Kosova isključujući Srpsku i njenu poziciju. Sljedeći kompleks bila su infrastrukturna pitanja. Razgovarali smo i o projektima vezanim za obrazovanje. Inicijativa koju smo nas dvojica pokrenuli da se objedine školski programi iz nacionalnih predmeta veoma se uspješno realizuje. Školsku godinu ćemo krenuti s tim”, objasnio je Dodik.

“Ovo je bila i prilika da predsjedniku Vučiću saopštim atmosferu vezanu za nove prijetnje koje je izrekao Naser Orić. I pored činjenice da Sarajevo nije procesiralo napad na Vučića u Srebrenici, sada je oholo i pokušava da preko Orića skrene pažnju na željenu osvetu”, ponovio je Dodik.

Na navod da se u medijima pominjalo i da se SDA naoružava Dodik je rekao da nije to uopšte bezazleno i dešava se pod onima koji kontrolišu te vojne programe, a to su prije svega zapadne zemlje koje su ranije svojim intervencionizmom obezbijedile da se RS ukinu sve fabrike oružja i municije a da ih u Federaciji ostane šest.

“To je stvar naših ljudi u zajedničkim institucijama, a to se prije svega odnosi na člana Predsjedništva i ljude koji rade u Ministarstvu odbrane, što su dozvolili da proizvodnja oružja i municije ostane isključivo u nadležnosti muslimana. Promijenićemo to veoma brzo. Ne želimo da jednog dana shvatimo da su se oni naoružali i izgradili emociju da se obračunaju sa Srbima.”, naglasio je predsjednik RS.

“Republika Srpska ima snage da se odupre takvoj eventualnoj opasnosti, rekao je Dodik i dodao da što se tiče tog eventualnog, hipotetički govoreći, sukoba Bošnjaka i Srba, veruje da Hrvati u njemu ne bi učestvovali, ali čak i da budu zajedno, RS ima mogućnost da sebe odbrani. “Naravno, ako se u to uključe neke velike sile, to je već problem, ali ima nekih velikih sila koje bi možda zaštitile nas. I u tom pogledu, mi imamo očekivanja te vrste. Ništa od toga mi ne želimo, ali mislimo da ne treba biti naivan. Govorim samo hipotetički. Vjerujem u mir i stabilnost”, ponovio je Dodik.

Kosovo i Srpska

Na pitanje da li, ukoliko Priština bude insistirala na stolici u UN, onda Srpska može da traži samostalnost, Dodik je odgovorio da je BiH oronula i propala zemlja. “Ona se još održava po refleksu mirovnog sporazuma koji su bitno oskrnavile zapadne zemlje. Tu strukturu održava isključivo intervencionizam stranaca. Verujem da u BiH neće ni doći do sukoba, nego da će se zajedničke institucije urušiti i da će se samo prihvatiti legitimitet onog što samo po sebi funkcioniše. A RS jedina ima šansu da samostalno funkcioniše”, rekao je Dodik.

Vjerujem da treba insistirati na povezivanju pitanja Kosova i RS, ponovio je predsjednik RS.

Stranci su gurali priču da Albanci imaju pravo na samostalnu državu a Srbi nemaju, a gotovo su identične okolnosti. Bivši britanski ambasador Kraford na jednom skupu u Budimpešti rekao je da je međunarodna zajednica nepravedna i da nema iste standarde: za Kosovo će reći da tamo žive dva naroda koja se ne podnose i međunarodna zajednica kaže — u redu, Albanci imaju pravo, raziđite se. A u BiH isto tako postoje narodi koji kroz istoriju ratuju, a tamo je međunarodna politika — „Ćuti, biće kako mi kažemo“. Ali to nikada nije za sva vremena. Ja sam posvećen funkcionisanju mira, Srbi nemaju razloga za otvaranje bilo kakvog sukoba, ali isto tako moraju da znaju da smo spremni da branimo ono što smo stekli”.

“Samo naivni vjeruju da nemamo potencijala za to. Postoje entitetske linije i one su za nas linije naše države, svidjelo se to nekom ili ne, to je tako u svijesti našeg naroda. Mi vjerujemo da svaki pokušaj da se Kosovo u UN etablira kao međunarodno priznata država stvara mogućnost da i RS potpuno legitimno to isto traži. I niko ne treba da sumnja da se to neće desiti. Nisam političar koji je spreman da kod Srba gradi iluziju o BiH. Srbima je bilo dovoljno iluzija za dvije Jugoslavije”, istako je Dodik.

Na pitanje da li očekuje, ako SNSD i on pobijede na izborima, da NATO kaže — nisu bili demokratski, ili da pošalju posmatrače, Dodik je odgovorio da mogu da pošalju koga hoće.

“OEBS to stalno prati. To je apsurd: mi sprovodimo izbore po propisima BiH, njih sprovodi Izborna komisija BiH na koju mi ne možemo da utičemo i koja je pod snažnim uticajem stranaca. Oni utvrđuju pravila, mi smo konzumenti procesa koji oni promovišu. Ništa to nije slučajno. Tih 40 Britanaca, kako su rekli — vojnika, visoko su sofisticirani stručnjaci za društvene mreže, medije, haos. Znamo da je svih njih 40 locirano u RS. Znamo ko su. Pokušavamo da kontrolišemo našu teritoriju i sa tog stanovišta prikupljamo sve moguće informacije. Nivo savremenih tehnologija je veći kod njih, ali oni moraju da se suoče sa činjenicom da narod u RS nije glup. Oni pokušavaju da pričaju da je vlast korumpirana, kriminalna, a imaju sve institucije: stranci upravljaju tužilaštvom, sudom, policijom na nivou BiH. Oni vladaju Bosnom i Hercegovinom, o čemu onda pričaju? Ali i mi imamo neke planove: ako oni pokušaju nešto poslije izbora, i mi ćemo na isti način pozvati naše simpatizere”, odgovorio je Dodik.

Na pominjanje tehnologije širenja haosa, a s obzirom na to da već neko vrijeme traje akcija Pravda za Davida, pitanje koje je uslijedilo je da li strahuje da bi dio tih tehnologija mogao da bude primijenjen i u instrumentalizovanju tog tragičnog slučaja. Na to je Dodik odgovorio da to već rade, nažalost, sa stradalim dečkom. “Ja sam u nekoliko navrata izrazio saučešće ocu. Meni je žao svakog mladog života, ali ovde se radi o nečemu drugom. Tužilaštvo BiH ne biraju vlasti RS. Srpska nema nikakav uticaj na tužilaštvo: tužioci se biraju u Sarajevu, a odjednom se sva odgovornost imputira nama. To je čista politička igra”, ponovio je svoj stav predsjednik RS.

“Ljudi sve više razumeju o čemu se tu radi. Krenuli su u političke obračune po matrici koja je jasna. Prvo su udarili na policiju. Lično sam pitao koga znate u policiji kojim biste bili zadovoljni, pa su rekli ime. Imenovali smo ga da vodi taj slučaj. Ocu smo rekli: hoćete li i vi da budete dio tog tima? On je bio nekoliko dana, pa pošto se nije odvijalo kako je želio, istupio je. Pa su napali patologa Karana. Pa smo rekli, nek dođe j iz Beograda. Došao je čovjek iz Beograda koji je gotovo identično potvrdio sve nalaze. Ni to nije bilo dovoljno, rekli su: neće ni iz Banjaluke ni iz Beograda. Evo, pošaljite u Zagreb. Pa iz Zagreba potvrde sve što je rečeno u Banjaluci i Beogradu, pa ni to ne valja. Tužilaštvo je reklo: postoji nejasnoća šta se desilo u prostoru od 10-15 metara gde nema kamera. Ostaje da se to ispita. Mi smo rekli — u redu. A on kaže — to nije to. Ali Tužilaštvo je isključilo priču o ubistvu i silovanju i oni su nezadovoljni i zato opet pričaju kako ne funkcioniše država. I ja sam nezadovoljan; koliko sam puta govorio o neefikasnom sudu i tužilaštvu. Mislim da smo i mi napravili grešku što smo dozvolili okupljanje bez odobrenja. Ali sve je to visoko emotivno. Ne možemo da osporimo pravo na okupljanje, ali vidljivo je da je ta grupacija podržana, da je finansijski opskrbljena i da se pokušava internacionalizacija”, zaključio je Dodik na kraju.

(sputnik)