Dodik: S Komšićem sam završio; Komšić: Nismo ni počinjali

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je sa svojim kolegom iz ove institucije Željkom Komšićem, završio ''personalno i politički''.

Podsjećamo, Komšić je podnio krivičnu prijavu protiv Dodika zbog njegovih izjava na obilježavanju godišnjice Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga BiH, koji baštini tradiciju bivše vojske Republike Srpske.

Dodik je za televiziju "N1" rekao da je sa Komšićem završio personalno i politički.

''Tužio je, vidjećemo šta će biti, tužio je i prošli put'', kazao je Dodik za "N1".

Kako je predsjedavajući Predsjedništva BiH potom objasnio, dosad je imao mnogo prijava i raznih prijetnji, a Komšićev potez ocjenjuje ''političkom igrom''.

"Ko drži još ozbiljno do Željka Komšića, pustite kraju. Sto prijava sam imao dosad, stalno mi prijete nečim, prije dvije godine su mi htjeli pretresati kuću i uzimati stvari. Eto mu njegova tužba, što se mene i njega tiče, politički smo završili. Pošto smo dio jednog istog tijela, pokušao bih da shvatim o čemu se radi, ali on se odlučio za takvu stvar. On igra svoju političku igru i to pripada ljudima koji su politički marginalni. Završili smo, personalno smo završili, politički nemamo šta da radimo. Ono što bude u interesu naroda kojeg ja predstavljam, naravno da ću podržati, ja ne mogu da biram članove Predsjedništva'', dodao je Dodik.

Komšić: Nismo ni počinjali

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić rekao je za pomenutu televiziju da ''ne zna ni da je nešto započeo s Dodikom'' odgovarajući na poruke predsjedavajućeg Predsjedništva da su ''završili'' i da nikakvog personalnog ni političkog kontakta među njima više neće biti.

Komšić je za "N1" poručio ''da Dodik ima pravo da se ljuti''.

''Što se tiče krivične prijave, Dodik ima pravo da se ljuti, ali prevashodno na sebe. Ja ga nisam podstrekivao da radi i govori to što je radio i govorio. Preporučio bih mu da smiri nerve, to je bolje i za njega, i za one koje predstavlja'', rekao je Komšić.

(N1)