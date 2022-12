Dodik: S "osmorkom" dogovoreno brzo formiranje vlasti i ubrzavanje projekata

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je na današnjem sastanku delegacije SNSD-a sa predstavnicima "osmorke" dogovoreno brzo formiranje vlasti na nivou BiH i da uspostave prvi put u BiH posebnu proceduru za brži prolazak razvojnih projekata.

Dodik kaže da su razgovarali o zajedničkim politikama u vezi sa brzim formiranjem Savjeta ministara i drugih organa na nivou BiH, te da je dogovorena podrška tome.

"Dogovorili smo da damo podršku tome i da održimo sastanke koji će operativno razraditi i dogovoriti konkretno pozicioniranje svih političkih struktura u BiH", rekao je Dodik nakon sastanka.

Dodik je istakao da je SNSD sa koalicionim partnerima, "osmorka" i HDZ definitivno struktura koja će zajedno formirati vlast na nivou BiH.

"Imamo pun kapacitet da formiramo stabilne strukture vlasti na nivou Bih i da se u okviru toga krećemo ka onome što je potrebno da učinimo kako bi obezbijedili normalno funkcionisanje u skladu sa Ustavom BiH", rekao je Dodik.

On je dodao da je dogovoreno da se iduće sedmice u okviru timova koje su precizirali održe sastanci kako bi se, kako kaže, uputili u rješavanje pitanja u vezi sa ekonomijom i za institucionalno kretanje, energetiku, infrastrukturu i sve ono što bude dio zajedničkog interesa.

"Ovdje smo u kapacitetu punih partnera bez namjere da bilo ko kome ispunjava ili treba da ispunjava želje. Mi želimo da sa partnerima u Federaciji BiH sjedemo i otvorimo pitanja koja mislimo da treba da se rješavaju na novi način", naveo je Dodik, dodajući da je danas u svijetu u kojem se ekonomija urušava do te mjere da može da ode u haos potrebno naći neke nove mjere.

Dodik je naglasio da je na sastanku dogovoreno da se uspostavi prvi put u BiH posebna procedura za brzi prolazak razvojnih projekata bez obzira da li su u nadležnosti opštine, kantona, entiteta, zajedničkog nivoa, ali da se mora tačno znati da ne može da dođe do zaustavljanja.

"Svi smo se opredijelili ka tom cilju", dodao je Dodik.

Dodik je rekao da se traga i za time da Republika Srpska i FBiH ponovo rehabilituju ideju da se formira nova posebna zajednička firma koja bi bila u paritetu i izgradila energetski objekat na rijeci Ugar koji se proteže i na prostoru Srpske i FBiH sa zajedničkim investiranjem i upravljanjem i korištenjem električne energije.

"Tragaćemo za nekim novim projektima te vrste i već u idućoj sedmici radićemo na izradi stabilnog budžeta koji bi mogli da usvojimo efikasno i brzo. To bi, koliko se sjećam, bilo jedinstveno da u BiH već na početku godine imamo usvojen budžet", naveo je Dodik.

Dodik je izrazio zadovoljstvo dobrom atmosferom na sastanku i razumijevanjem.

"Ono što je teško i što je problem ostavićemo, zato što su urgentna pitanja vezana za ekonomiju i stabilnost veoma važna u ovom trenutku", naveo je Dodik.

Kada je riječ o putu ka EU, Dodik je rekao da Republika Srpska ostaje na principu evropskih integracija.

"Smatramo da 14 prioriteta treba staviti na sto i sve dogovoriti i dok se sve ne dogovori, u principu ništa nije dogovoreno i u tom pogledu treba da preuzmemo proces autonomnog upravljanja njime, a ne da to bude stalno instrukcija sa strane koja unosi više zablude nego koristi", naglasio je Dodik.

Lider SNSD-a je naveo da su partneri na sastanku posebno istakli pitanje mladih u BiH i da je dogovoreno da se, u skladu sa ustavnim pozicijama različitih subjekata na nivou BiH, djeluje u roku od šest mjeseci kako bi se procedure i standardi prilagodili standardima EU.

"Postoji opasnost da, ako to ne učinimo, diplome naših studenata ne budu verifikovane i prihvaćene u EU i to je zajednički interes", dodao je Dodik.

Dodik je naveo da SNSD sa partnerima želi da zajedno radi i na pitanjima poboljšanja, kako je rekao, sigurnog okruženja u pravosuđu, da se nađu novi standardi za izbjegavanje zloupotreba i da se pokuša učiniti sve da ljudi koji rade u pravosuđu budu odgovorni ljudima u BiH, a ne različitim birokratskim strukturama sa strane.

"To je način koji traži da se inovira pristup odgovornosti i izbora sudija i tužilaca", rekao je Dodik.

On je naveo da Republika Srpska davno rekla da je spremna da prihvati izmjene Ustava u dijelu koji se odnosi na izbor člana Predsjedništva iz Srpske i da umjesto dosadašnje formulacije bude navedeno da to bude jedan iz Republike Srpske s tim da se i dalje bira neposredno.

"Mislimo da bi trebalo razmisliti da se u jednoj ličnosti bira i član Predsjedništva i predsjednik Republike i da bi to bilo najbolje za predstavljanje. To je sve naša ideja, vidjećemo da li je to moguće u nekom budućem periodu", dodao je Dodik.

On je rekao da se SNSD i "osmorka" i ne slažu oko nekih stvari, ali da o tome nije bilo riječ na sastanku.

"Jedna od tih je da mi smatramo da visoki predstavnik nije legitiman i da odlučivanje u institucijama BiH, u sudu i svuda treba da preuzmu domaća lica i da se dogovore strukture", dodao je Dodik.

On je naveo da ova generacija ima jedinstvenu šansu da to učini.

"Ako mi to sada ne učinimo, u narednim godinama sigurno će biti izgubljena perspektiva u budućnosti", istakao je Dodik.

Dodik je najavio za ponedjeljak, 12. decembar, sastanak sa HDZ-om BiH, a da će krajem sedmice, kada svi dogovore prihvatljiv termin, ponovo naći i ići dalje u operacionalizaciju.

U delegaciji SNSD-a su, osim Dodika, bili Željka Cvijanović, Radovan Višković, Zoran Tegeltija i Nebojša Radmanović.

Delegaciju "osmorke" činili su predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić, lider stranke "Narod i pravda" Elmedin Konaković i predsjednik političkog pokreta "Za nove generacije" Damir Marjanović.