Dodik: SAD nikad nisu poslale goreg ambasadora u BiH

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da otkako su SAD osnovale diplomatsko predstavništvo nikada nisu poslale goreg ambasadora u BiH od aktuelnog Majkla Marfija o kojem i diplomate drugih zemalja misle isto što on kao predsjednik Srpske javno govori.

"Marfi je obični smutljivac, lažov i manipulant. Kaže da se ne osjeća ugroženim od građana Republike Srpske, što niko nije ni tvrdio. No, istina je da su građani Republike Srpske ugroženi od njegovog djelovanja u BiH", naglasio je Dodik za Srnu.

Na pitanje Srne da prokomentariše Marfijevu izjavu da iako bi predsjednik Republike Srpske volio da, kako kaže, vjeruje da govori u ime svih stanovnika Republike Srpske, on to ne čini, Dodik je odgovorio da će kao legalno birani predsjednik Repubulike Srpske i ubuduće iznositi političke stavove koji odražavaju većinsko raspoloženje u Srpskoj jer je većinski i biran i upitao da li Marfi misli da bi on trebalo da govori u ime građana Republike Srpske.

"Što se tiče njegovog mišljenja da sam u problemima, problemi koji me navodno čekaju kreirao je upravo Marfi, pa je komično kad kaže da on u tome ne bi učestvovao. Nema više u čemu da učestvuje, sve je već uradio - kreirao pravosudni cirkus, odredio izvođače, napisao i optužnicu i presudu. Pored takvih `prijatelja` šta će nam neprijatelji?!", poručio je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.