Dodik: SDA ne želi da odustane od uslovljavanja

BANJALUKA - Bez ikakvih uslovljavanja treba se pristupiti formiranju vlasti na BiH nivoum, poručio je predsjedavajući Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je istakao da je Izetbegović tek nakon sastanka sa delegacijom SDA počeo da uslovljava.

"Pošto SDA ne želi da odustane od uslovljavanja, zato smo do ovoga i došli. Јa sam danas napustio sastanak. Neću da sjedim tamo i gubim vrijeme. Prvo smo imali duži sastanak Čović, Izetbegović i ja i dogovorili jedno. Onda je Izetbegović tražio da ode do svoje delegaciji i vratio se sa drugim pristupom koji smo opet morali da rješavamo. Ne u smislu raspodjele, koju smo na neku način postigli, nego sa stanovništva uslovljavanja, tražeći da Hrvati prećutno dozovole da ministrka odbrane Marina Pendeš kao pošalje usaglašeni MAP u Brisel i da je to kao uslov za formiranje vlasti", objasnio je Dodik.

On pojašnjava da to nije bio uslov kada su na početku zajedno razgovarali trojica lidera stranaka.

"Izetbegović je govorio tada da on hoće Ministarstvo odbrane. Јa pretpostavljam zašto on to hoće. Rekao sam da ja s tim nemam ni jedan problem. Ali, ako neko misli ovdje u BiH da sam donosi odluke i da kaže da Bošnjak dolazi na mjesto ministra odbrane i da će on bez saglasnosti svojih zamjenika donijeti takvu odluku o NATO-u, onda samo može da napravi krizu", naglasio je Dodik.

On je pojasnio da ni jedan ministar na nivou BiH ne može donositi odluke bez svojih zamjenika koji imaju ista ovlaštenja kao i ministar.

"Takve odluke ministar ne može donijeti ni bez odluke Savjeta ministara, a na kraju krajevi ni bez saglasnosti Predsjedništva BiH, koje i vodi spoljnu i odbrambenu politiku. To vam je isto da ja sad odem i potpišem sporazum o pridruživanju sa Srbijom. Prema tome, ako neko hoće da pravi problem u ovoj zemlji, neka ga pravi. Kada bi neko to uradio i predao MAP, onda bi uveo novu praksu, onda bi to značilo ovo što sam rekao da i ja imam pravo da samostalno radim slične stvari", rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je naglasio da bez saglasnosti Republike Srpske niko ne može da odnese MAP u Brisel, ni sada, ni u budućnosti.