Dodik: SDA zajednički imenilac svih kriza u BiH

ISTOČNO SARAJEVO - Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, rekao je danas da politička situacija kada je u pitanju formiranje vlasti u BiH ostaje nepromijenjena.

"Pokušali smo sinoć ja, Džaferović i Komšić da razgovaramo nekoliko sati kako da uradimo ono što bi trebalo, a to je poslati kandidata za predsjedavajućeg Vijeća ministara", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da što se tiče NATO pitanja, u toj alijansi nisu sve zemlje EU.

"Što se tiče zakona i ustava i onoga što je dogovoreno - spreman sam, ali nisam spreman da organizujemo sastanke. Spekulacije da se dogovaramo su netačne. Jedini zajednički imenilac svih kriza je SDA, i na nivou BiH i na nivou Federacije, a i nekih kantona", istakao je Dodik.

On je rekao da je nemoguće očekivati da se putem nekih inicijativa sa strane može doći do nekog akta.

"Nećemo dati saglasnost za Akcioni plan za članstvo u NATO. Naša je odluka da ne podržimo integracije u NATO to je rečeno jasno u rezoluciji", poručio je Dodik.

Dodik je rekao da što se tiče ranije donesenih odluka, to niko ne osporava.

"Podnijeli smo zahtjev da se ranije odluke ukinu, a nećemo podržati neke nove. Danas smo imali sjednicu Predsjedništva i tražili smo već tri puta od Vijeća ministara da dostavi plan rješavanja migrantske krize. Zvizdić nam je iz telefona čitao plan i prekinuli smo ga i tražili operativno sprovođenje. Dolazimo u jednu potpuno neočekivanu situaciju da Predsjedništvo, koje je najviši organ po Ustavu, ne može da dobije informaciju od pomoćnog organa Predsjedništva, a to je Savjet ministara", rekao je Dodik.

On je rekao da se danas nisu mogli usaglasiti u vezi sa baznim pitanjem za srpski narod.

"Radi se o tome da su dužnosti razriješena dva člana Centralne banke, poništena je mjera zabrane, a Džaferović osporava da se popuni upravni odbor.Član osam zakona Centralne banke kaže da upravni odbor ima pet članova, a sada tri člana donose odluke, Džaferović hoće da čeka odluku suda na osnovu privatne tužbe.

Dodik kaže da se želi ovladati i Centralnom bankom BiH.

"Žao mi je što se to desilo, mislio sam da smo se dogovorili. Razgovarali smo sinoć od sedam do jedan iza ponoći", kaže Dodik.

"Ešdaun nije smio da udari na Ustav BiH"

Govorio je i o obraćanju Valentina Incka u Savjetu bezbjednosti, kazavši da je visoki predstavnik uveden članom 10a i da je sam sebi uveo bonska ovlaštenja i vršio nedozvoljeni pritisak na vlasti u BiH da donose neka rješenja.

"Ni onaj arogantni Pedi Ešdaun nije smio da udari na Ustav BiH", rekao je Dodik.

Istakao je da će održati sjednicu da podsjeti na sve što je radio visoki predstavnik "koji je kršio Dejtonski sporazum".

Dodik je rekao da je Incko, predstavljajući redovni polugodišnji izvještaj o stanju u BiH, "masovno obmanuo" Savjet bezbjednosti UN iznoseći niz neistina o mnogim stvarima u BiH.

On je istakao da je Incko juče iznio niz tvrdnji koje nisu tačne i "graniče sa laži" u pogledu onoga što predviđa Dejtonski mirovni sporazum.

Dodik je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu rekao da Incko nema prava ni da se referira na sporazume političkih stranaka u BiH, što je juče učinio, niti da ocjenjuje šta koja stranka treba da radi.

"On nema nadležnosti za to. Degutantno je i smiješno da on govori o sporazumu koji su potpisale stranke", poručio je Dodik.