Dodik: SDS i PDP srušili mehanizam koordinacije

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da su ljudi iz SDS-a i PDP-a srušili mehanizam koordinacije, te da urušavaju ustavni poredak Republike Srpske i njena ustavna prava da odlučuje o ustavnim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Dodik je istakao da je usvajanje Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je sastavni dio mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, bez saglasnosti Vlade Republike Srpske očigledan dokaz izdaje srpskih nacionalnih i interesa Srpske, te da to rade ljudi iz SDS-a i PDP-a u Savjetu ministara u tehničkom mandatu.

Dodik je rekao novinarima u Banjaluci da je ključno pitanje kako je moguće da bude usvojen Akcioni plan u Savjetu ministara i da Republika Srpska bude obavezana u vezi sa pitanjima za koja ona ima isključive ustavne nadležnosti, a da to propuste srpski ministri.

"Mi to tretiramo kao očiti dokaz izdaje srpskih nacionalnih i republičkih interesa i to rade ljudi iz SDS-a i PDP-a. Oni su juče usvojili Akcioni plan bez saglasnosti Vlade Srpske. To ne ide tako. Tačno se zna šta je mehanizam koordinacije. Oni su srušili mehanizam koordinacije i urušavaju ustavni poredak Republike Srpske i ustavna prava Srpske da odlučuje o ustavnim pitanjima iz svoje nadležnosti", upozorio je Dodik.

On je podsjetio da je prije nekoliko godina na telefonskoj sjednici Savjeta ministara usvojen mehanizam koordinacije, koji su četiri ili pet mjeseci morali da mijenjaju.

Dodik je istakao da kao srpski član Predsjedništva nije obaviješten o usvajanju Akcionog plana.

"Naša poruka je da taj Akcioni plan za nas ne važi i pozivam Vladu Republike Srpske da ga odbije. Ne može se praviti Akcioni plan bez učešća svih nivoa vlasti. Zbog toga je i napravljen mehanizam koordinacije i zato je u tome trebala da učestvuje Vlada Srpske. Ali to nije važno (Igoru) Crnatku, (Mirku) Šaroviću ili (Branislavu) Borenoviću. Oni pokazuju kako misle da rade i da disciplinuju Srpsku, ali to ne može proći", poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, SDS i PDP nastavljaju svoj put izdaje srpskog nacionalnog interesa u BiH umjesto da su se svi okupili, kao što je predlagao, i da budu dio reprezentacije u kojoj će i te stranke učestvovati u vlasti na nivou BiH.

"Oni su to odbili da bi na kraju došli u ovu poziciju. NJima je važnije da očuvaju svoje pozicije koje imaju tamo nego Republika Srpska i to potvrđuje i ovaj Akcioni plan", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da kao srpski član Predsjedništva BiH zastupa stav da nijedna odluka ne može da dođe na dnevni red ukoliko prethodno nije dobijena saglasnost Vlade ili nema saglasnost parlamenta Srpske.

"Zašto im je teško da poštuju mehanizam koordinacije, jer se ništa drugo i ne traži. Mehanizam koordinacije su usvojili svi nivoi vlasti pa i Savjet ministara u kojem sjede upravo oni. I šta imamo danas? Ponovo će ići u svijet vijest das Srpska odbija akcioni plan za Evropsku uniju. Odbijamo ga zato što nismo bili uključeni, a bila je obaveza da budemo uključeni. E to nama priređuju ovi koji sjede gore", istakao je Dodik.

On je podsjetio da je bivši srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić u vrijeme kada je Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku o vojnoj neutralnosti glasao za usvajanje Strategije spoljne politike u kojoj piše da je prioritet NATO.

"Onda Ivanić ode na akademiju SDA u Zenici i kaže da je on proveo reformu odbrane, indirektnih poreza i na nivo BiH prenio i sud i tužilaštvo, a ne međunarodna zajednica. Postoji dokument i video zapis o tome i mi se čudimo šta nam se dešava. Ko hoće da im povjeruje neka vjeruje. Mi ostajemo pri stavu da nema puta u NATO i nacionalnog godišnjeg plana za članstvo u NATO-u, ne interesuje nas vlast i ne želimo da prodamo bilo koji princip. Mi se držimo odluka Narodne skupštine Republike Srpske", poručio je Dodik.

Govoreći o najavi SDS-a i PDP-a da će pokušati da formiraju vlast na nivou BiH, Dodik je istakao da oni imaju matematičku priču, te da je najgora stvar u BiH da se prave matematičke priče.

"Da li će oni nešto uspjeti da dogovore sa Bošnjacima ako izbace SNSD i HDZ? SNSD i HDZ neće ući u zajedničke institucije jedni bez drugih i onda će oni doći u poziciju da izbacuju dvije najvažnije partije iz dva konstitutivna naroda. I šta će dobiti, kakvu vlast? Neka izvole. Srpska je protiv toga", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, SDS i PDP nikada nisu sjedili sa strane i sve vrijeme su urušavali proces formiranja vlasti na nivou BiH u nastojanju da sačuvaju svoje pozicije.

"To uspijevaju već godinu dana. Nemam ništa protiv njihovog pokušaja da nešto urade, ali ono što oni rade na nivou BiH nije u interesu Srpske. Pokušaj da oni navodno deblokiraju parlament, kriveći za zastoj u formiranju vlasti isključivo SNSD, govori da oni imaju druge namjere. Postoji strana koja već godinu dana blokira formiranje vlasti, što izaziva i blokadu parlamenta, ali oni samo prepoznaju ovo drugo jer im to odgovara. Oni bi ostali da tamo sjede beskrajno i da propuštaju stvari koje su štetne za Srpsku", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da su se građani Srpske na izborima opredijelili u vezi sa svojim političkim predstavljanjem i odlučili kome će dati podršku.

"Sada to svoditi na priču da i oni imaju pravo da pregovaraju u smislu nekog broja načelno je u redu, ali politički gledano to je poraz za Republiku Srpsku", zaključio je Dodik.

Savjet ministara u tehničkom mandatu na telefonskoj sjednici prije dva dana usvojio je, bez saglasnosti Vlade Republike Srpske, Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske komisije koji je sastavni dio mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Iako su nadležne institucije Republike Srpske učestvovale u definisanju i usaglašavanju svih mjera za realizaciju prioriteta iz njihove nadležnosti, Savjet ministara u tehničkom mandatu je, bez saglasnosti Vlade Srpske, usvojio ovaj akcioni plan.

Lažni navodi SDS-a o skraćivanju teksta ANP-s

Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a demantovao je danas navode lidera SDS-a Mirka Šarovića da će SNSD pristati na godišnji nacionalni program za pristupanje NATO (ANP) i da će tu namjeru kamuflirati preimenovanjem tog dokumenta.

Dodik je poručio da se nikada ne bavi manipulacijom i da ne postoji nikakav dokument na kojem se navodno radi, kako tvrdi opozicija.

"Neka Šarović pokaže taj dokument. Možda su ga napisali stranci koji ga edukuju, ja nisam, niti sam dokument vidio", rekao je Dodik danas novinarima u Banjaluci.

Dodik je ponovio je da neće prihvatiti nijedan program koji BiH uvodi u NATO.

On tvrdi da nema razgovora o tome da se donese dokument koji bi se tretirao kao ANP, bez obzira kako to izgledalo Šaroviću i lideru PDP-a Branislavu Borenoviću.

"Naše saglasnosti na to nema, a očigledno da ima njihove", rekao je Dodik.

Dodik je ponovio da ne postoji redukovani ANP i da nema razgovora o tome.

"To je priča Mirka Šarovića, ili njegovih prijatelja stranaca. Mi taj plan nećemo prihvatiti ni sada, ni poslije formiranja Savjeta ministara. A da li je Šarović to obećao i kako je moguće da ga muslimani podržavaju da napravi većinu u parlamentu BiH? Da li je obećao da će to uraditi kasnije? Možda, ja ne znam. Neka on kaže da nije za program i da ga neće prihvatiti ni u slučaju da se izabere novi Savjet ministara. Na strani na kojoj ja stojim ne stanuje izdaja, kao što to vidimo tamo", rekao je Dodik.

On je rekao da su mu stranci, kojima je u interesu članstvo BiH u NATO, govorili da će lideri SDS-a i PDP-a biti mirni ako se članstvo prihvati.

"Ja sam im rekao da imam svoj stav i da me ne zanimaju Borenović, ni Šarović", naveo je Dodik.

Lider SDS-a Mirko Šarović rekao je juče da postojeća trojka (HDZ, SDA i SNSD) nastoji da na neki način izmijeni postojeći tekst ANP-a i svede ga na dokument koji će imati 25 stranica.

"Cilj je da ga prilagode potrebama SNSD-a i na neki način zavaraju javnost da to nije ANP. Taj dokument koji bi imao drugačiji naziv je dokument koji nas vodi u NATO", dodao je Šarović.