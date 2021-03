Dodik: SDS i PDP su izdali RS

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, rekao je na današnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine da je Mladen Ivanić na akademiji SDA javno rekao da je on taj koji je prenio sve nadležnosti, uključujući vojsku, poreze i druge nadležnosti, a PDP i SDS je prozvao izdajničkim partijama.

Dodik je ovim riječima odgovrio na optužbe opozicije da je on prenosio nadležnosti i sarađivao s OHR-om.

Dodik je rekao da sve što se sada radi u Banjaluci, uključujući i najavu o rušenju nelegalnih objekata, predstavlja medijsku kampanju.

"Sve što nije zakonito urađeno postoje sudovi i zakoni. A vi samo idete po medijima i mislite da je to način kako se to radi. Ali jedino mjesto gdje se utvrđuje je li nešto lopovluk i kriminal je sud. Ako nemate vi hrabrosti, ja ću tužiti. A vama to nije cilj nego samo ovdje mlatarate", rekao je Dodik.

Istakao je da će narod na kraju prosuditi o svemu, a SDS i PDP je prozvao za izdaju.

Obrativši se Mirku Šaroviću, predsjedniku SDS-a, Dodik je rekao da je on izdajnik jer je na ilegalan način formiran CIK i usvojen Poslovnik u radu.

"Vi ste mene prozvali za izdajnika, a ja imam dokaze da ste vi izdajnik. Nijednom riječju vas nisam uvrijedio, a onda ste vi izašli i rekli da sam ja izdajnik. Vi ste izdali SDS i ideje koje je on zastupao", rekao je Dodik.