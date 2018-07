Dodik: SIPA služi za političke obračune u BiH

BRČKO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Brčkom da se Agencija za istrage i zaštitu BiH nije pokazala kao objektivna organizacija, nego da služi za političke obračune u BiH.

Dodik je istakao da je SIPA divlja organizacija, mimo ustava, nametnuta voljom nekih stranaca

"Nije se baš pokazala objektivnom i služi za političke obračune u BiH. To treba da bude rasformirano prvom prilikom kad to bude moguće", rekao je Dodik novinarima, komentarišući to što su arapske firme finansirale Sindikat SIPE.

Sindikat SIPE BiH primio je od firmi koje su u arapskom vlasništvu pojedinačne donacije u ukupnom iznosu od oko 45.000 KM, zbog čega je Tužilaštvo BiH pripadnicima SIPE naložilo provjere u vlastitom sindikatu koje su u toku.

"Inicijative za smjenu vidjeće se ko šteti srpskom narodu"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će se pokretanjem inicijative za glasanje o rekonstrukciji Savjeta ministara, odnosno smjeni ministra bezbjednosti Dragana Mektića, vidjeti ko štiti političke i druge operativne aktivnosti ljudi koji štete srpskom narodu gdje god se on nalazi.

Dodik je istakao da je poznato da Republika Srpska nema kapacitet o odlučivanju u zajedničkim institucijama BiH.

"Ovaj put je vidljivo da je to u Federaciji BiH gdje se uporno žele, tamo gdje su Srbi, poslati migrante koji treba da očiste etnički sav taj prostor, a sinonim za to je naravno Mektić", rekao je Dodik novinarima u Brčkom.

On je rekao da, u tom pogledu, Srpska hoće da vidi i da do kraja razgoliti tu politiku koja je zaštićena i biće zaštićena od Bošnjaka.

"Jedini način da Bošnjaci kažu da to nije tako jeste da izglasaju njegovu smjenu", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da će, ako bude tako, biti spreman da se njima izvine, ističući da je očigledno da neće biti tako.