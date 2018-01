Dodik: SNSD će imati kandidate za člana Predsjedništva BiH i predsjednika RS

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da će ova politička partija na predstojećim opštim izborima imati kandidate za člana Predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske.

"Kada bude vrijeme za kandidovanje saopštićemo imena. SNSD ima dobru poziciju, što potvrđuju sprovedene ankete", rekao je novinarima Dodik.

U oktobru će biti održani opšti izbori u BiH.

Disparitet - posljedica podaničke politike srpskih predstavnika

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Srbi u zajedničkim institucijama i organima nisu zastupljeni na mnogim mjestima koja bi trebalo da im pripadaju, što je rezultat podaničke politike predstavnika Republike Srpske u vlasti na nivou BiH.

Odgovarajući na pitanje novinara da li mjesto glavnog tužioca BiH treba pripasti Srbima, Dodik je rekao da je to pitanje za predstavnike Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH.

"To treba pitati ove u zajedničkim institucijama koji su pustili pitanja o tome gdje Srbi trebaju da se pozicioniraju. Kada kažemo da je i to izdaja nacionalnih interesa, oni se ljute, a, u stvari, i to jedan od dokaza toga", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Procedura za izbor glavnog tužioca BiH je u završnoj fazi.