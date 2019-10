Dodik: SNSD će predložiti da od Nove godine minimalac bude 500 KM

BANAJLUKA – Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je večeras da će SNSD predložiti Vladi Republike Srpske i drugim nivoima koji su za to nadležni, da obezbijede povećanje plata budžetskim korisnicima od 1. januara 2020. godine.

"Predlažemo da najniža plata bude 500 KM, utvrđeno od 1. januara, što će omogućiti da se značajnije vidi povećanje plate", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sastanka Radne grupe za izradu prijedloga politike povećanja plate.

Dodik je rekao da su oni napravili razreze u javnoj upravi za sve one koji rade u upravi, obrazovanju, policiji i pravosuđu, mimo sudija i tužilaca jer su oni u drugom režimu plata.

"One plate koje su sada 500 KM biće povećane za 20 odsto, plate od 500 do 1.000 KM biće povećane za 10 odsto, a plate od 1.000 do 1.800 KM biće povećane za sedam odsto, dok će plate budžetskih korisnika preko 1.800 KM biti povećane za pet odsto", precizirao je Dodik.

On je rekao da će ovo zahtijevati da u budžetu za 2020. godinu bude povećanje od 70 miliona KM platnog fonda, samo za ovaj nivo plata.