Dodik: SNSD ima tim za pobjedu i budućnost Gradiške

GRADIŠKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je na predizbornom skupu u Novoj Topoli da SNSD i na ovim lokalnim izborima ima tim za pobjedu i budućnost Gradiške.

Dodik je rekao da ponovo očekuje snažnu podršku građana, te da SNSD timski radi za kandidata za gradonačelnika Gradiške Zorana Adžića i listu od 35 kandidata za odbornike u Skupštini grada, koju predvodi Renata Obradović Popović.

On je naglasio da su kandidati SNSD-a ostvarene i društveno prepoznatljive osobe i najbolji izbor za Gradišku, te je uvjeren u njihovu pobjedu.

On je dodao da će, kao i do sada, podržati izgradnju trga u Novoj Topoli i druge projekte u Gradišci.

"U nekoliko prethodnih godina u Gradišku je uloženo oko 200 miliona KM. Podržavaćemo i dalje projekte u Novoj Topoli i drugim mjestima, svuda gdje to odluči ovaj tim. Ono što odluči Gradski odbor SNSD-a to je naš plan, a to je sigurno plan za budućnost Gradiške", zaključio je Dodik.

Kandidat SNSD-a za gradonačelnika Gradiške Zoran Adžić istakao je da se SNSD razlikuje od drugih stranaka, jer su spremni da razgovaraju sa svojim građanima, prepoznaju njihove potrebe, uvrštavaju to u budžete i realizuju kroz projekte.

"Idemo i dalje da gradimo Lijevče polje, Gradišku i Republiku Srpsku", poručio je Adžić.

Nosilac liste SNSD-a za Skupštinu grada Gradiška Renata Obradović Popović pozvala je građane da ponovo biraju SNSD i Zorana Adžića.

"SNSD je najsnažnija i najodgovornija partija u Gradišci i Republici Srpskoj, a ovaj veličanstveni skup u Novoj Topoli pokazuje da ponovo pobjeđujemo 6. oktobra", poručila je Popovićeva.

Na predizbornom skupu u Novoj Topoli mještanima su se obratili i kandidati SNSD-a za odbornike iz ove mjesne zajednice, Nenad Adamović i Stana Balaban, a predstavljeni su i ostali kandidati na odborničkoj listi ove partije, prenosi Srna.

