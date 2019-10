Dodik: SNSD ne želi u vlast ako uslovljavanja potraju

SRBAC - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da treba odbaciti uslovljavanje u procesu formiranja vlasti na nivou BiH i upozorio da će, ukoliko to potraje izvjesno vrijeme, SNSD javno reći da ne želi da bude dio vlasti.

"Uslovljavanje su prihvatili neki predstavnici međunarodne zajednice priklanjajući se bošnjačkim naporima da nametnu određene odluke koje bi trebalo da budu donesene u vezi sa nacionalnim godišnjim planom za NATO (ANP). To i ne može biti nacionalni plan jer u BiH žive najmanje tri naroda", rekao je Dodik novinarima u Srpcu.

On je ponovio da neće prihvatiti aktiviranje Akcionog plana za članstvo u NATO-u (MAP), niti slanje ANP-a.

"Određene oblike saradnje sa NATO već imamo, to ima i Srbija, pa čak i Rusija i u tom obliku nam saradnja ne predstavlja problem. Ali da uradimo bilo šta što bi ličilo na ANP za nas je neprihvatljivo i mi to nećemo uraditi. Ukoliko oni misle da treba da istrajavaju na tom zahtjevu, onda neka biraju druge partnere. Neki iz Republike Srpske su se ohrabrili da to urade. Mi vodimo principijelnu i jasnu politiku koja ne ostavlja dilemu. Sigurno to nećemo uraditi", kaže Dodik.

On je dodao da ostaju otvoreni za razgovore ukoliko druga strana želi da implementira izborne rezultate, ali da ljudi iz SNSD-a gube interes za učešće u institucijama vlasti na nivou BiH kako vrijeme prolazi.

"Ta ambicija naših ljudi opada u uslovima kada su na svim mjestima na nivou BiH izvršena imenovanja u okviru stare strukture. Učešće samo na nivou Savjeta ministara bi bilo više ikebana i odgovornost, a ne mogućnost za reforme", naglasio je Dodik.

Komentarišući izjavu novog predsjedavajućeg Doma naroda Dragana Čovića da će uvesti novu dinamiku u pregovore o formiranju vlast, Dodik je naveo da su razgovarali o tome u nedjelju naveče u Slovačkoj, ali da ne zna da li će uskoro doći do formiranja vlasti.

Dodik je istakao da će formiranje vlasti vjerovatno biti i tema na oproštajnoj večeri u utorak sa visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federikom Mogerini i njenim timom koji je radio na priključenju Balkana EU, kao i drugim sastancima na visokom nivou u Briselu.

"Ta priča je već degutantna. Neformiranje vlasti je napravilo ozbiljnu štetu čitavom društvu i kretanju BiH. Republika Srpska ima ozbiljnu štetu zbog nefmormiranja vlasti, ali niko ne treba da računa na to da nam je vlast toliko privlačna da bismo urušli svoje osnovne principe. Srpska je protiv puta u NATO i tamo neće ni stići. Ako oni baziraju svoje politike na nečemu drugom to znači stajanje i ja tu ne mogu ništa", istakao je Dodik.

On je precizirao da je predviđeno da u Briselu budu članovi Predsjedništva BiH i predsjednici država regiona.

"Biće organizovan niz sastanaka uključujući i razgovor sa evropskim komesarom za proširenje Johanesom Hanom koji ostaje u novom sazivu Evropske komisije kao jedan od važnih komesara", rekao je Dodik.