Dodik: SNSD odlučio da pošalje imena članova komisija zbog Šarovića i Borenovića

MOSTAR – Milorad Dodik, lider SNSD-a, rekao je nakon sastanka sa HDZ-om u Mostaru da je SNSD odlučio da pošalje imena članova parlamentarnih komisija zbog namjere predsjednika SDS-a i PDP-a, Mirka Šarovića i Branislava Borenovića.

"Mi to ne bi uradili da oni nisu pokrenuli to pitanje, mi bismo rekli da se imenuje predsjedavajaći Savjeta minsitara", rekao Dodik.

Dodik je kazao da je predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića upoznao sa namjerama RS u vezi kršenja Dejtonskog sporazuma, odnosno sa zaključcima Narodne skupštine RS, koje Srpska planira sprovoditi.

Dodik je komentarisao i formiranje vlasti na nivou BiH, rekavši da je to zamorno.

"Ta vrsta priče oko formiranja Savjeta ministara BiH je zamorna, mi već imamo tu saglasnost", rekao je Dodik.

Kaže da je za sve u BiH potrebna i treća strana.

"Što se tiče odnosa na nivou BiH, pitanje ANP-a je stavljeno da bi se spriječila neka druga pitanja. Veoma važno pitanje je promjena Izbornog zakona, to je pitanje važno i nama. To bi bitno poboljšalo odnose u BiH i stavilo na realan putokaz moguća rješanja. Njihova manipulacija sa izborom Hrvata bošnjčakim glasovima ima za cilj degradaciju njihovih prava", rekao je Dodik.

On smatra da je zbog toga potrebno doći do rješenja o pitanju Izbornog zakona, kako ne bi došlo do majorizacije bilo kog naroda.

"Smatramo da Srbi u FBiH moraju imati svoje predstavnike, a ne neke špekulante. U tom pogledu imamo potpunu saglasnost", kaže Dodik.

Jedino u čemu se ne slažu on i Čović, kako je naveo, je optimizam.

"Volio bih da sam optimistima kao Dragan, ali ja mislim da 'zezatori' iz Sarajeva naporno rade na tome da omoguće bilo kakav napredak. Kada se osposobi rad Parlamenta BiH, mi smo spremni doći glasati", kaže Dodik.

Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, je rekao da je zadovoljan sastankom.

“Nema nikakvih problema sa naše dvije stranke. Vrlo brzo ćemo biti u prilici da sve uskoro finalizujemo”, istakao je Čović.

Čović je istakao da je krajnje vrijeme da se uspostavi Savjet ministara, te da počne funkcionisati normalno.

"Čini mi se da više nismo daleko od toga", naglasio je Čović i dodao da je zadovoljan današnjim razgovorom sa delegacijom SNSD-a