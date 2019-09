Dodik: U ćorsokaku smo zbog pojedinaca koji imaju kratkovidu političku pamet

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH najavio je da će SNSD, čiji je lider, u bliskoj budućnosti izaći pred Narodnu skupštinu Republike Srpske sa analizom aktuelnog stanja, osvrtom na godine u kojima je Republika Srpska trpjela reviziju Dejtonskog sporazuma i sa prijedlozima šta bi trebalo da se radi u narednom periodu, a sve što bude usvojeno na toj sjednici parlamenta biće plod širokih političkih konsultacija.

"SNSD će održati sjednicu Glavnog odbora polovinom septembra i utvrditi Političku platformu kao odgovor na novonastalu sutuaciju, predložiti je Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje i usvajanje. Sve do zakazivanja sjednice Narodne skupštine ostavljam mogućnost da se pronađe formula izlaska iz ćorsokaka u koji su nas sve stavili pojedinci koji imaju izrazito kratkovidu političku pamet", naglasio je Dodik u intervjuu Srni.

Upitan da prokomentarišu činjenicu da danas ističe rok predviđen sporazumom o formiranju Savjeta ministara koji su potpisali predsjednici SNSD-a, HDZ-a i SDA i koji je utvrđen kao razumno vrijeme za imenovanje kandidata za formiranje Savjeta ministara, Dodik je rekao da sada može da konstatujem da je, kao i sve u BiH od Dejtona do danas, i to bio pokušaj od sporazuma do nesporazuma, i tako u krug.

"Javnost u BiH je svjedok kako je taj sporazum rušen, a da se ni mastilo od potpisa na njemu nije osušilo, kako od nekih potpisnika, tako i od domaćih ali i međunarodnih aktera. SNSD, kao partija koja je pobijedila na posljednjim Opštim izborima i dobila mandat da predstavlja srpski narod u zajedničkim institucijama, odgovorno je ušla u razgovore o formiranju tih institucija, ali našu ozbiljnost nisu pratili svi partneri iz Federacije BiH", istakao je Dodik.

ANP nije problem nekonstituisanja vlasti, već slabiji koalicioni potencijal sda

On je naglasio da Godišnji nacionalni program za članstvo (ANP) u NATO-u nikada nije bio uslov za formiranje vlasti i potpuno je jasno da je sada ispostavljen kao uslov da se spriječi ulazak SNSD u zajedničke institucije.

"Međutim, bilo bi naivno, neozbiljno i netačno reći da je problem nekonstituisanja zajedničkih institucija Godišnji nacionalni program za članstvo u NATO-u, jer nije", rekao je Dodik i upitao zašto 11 mjeseci od izbora nije formirana vlada Federacije BiH ako je ANP uslov uslova kada bar u Federaciji nema sporenja oko tog dokumenta, niti je SNSD politički subjekt u tom entitetu, niti tamo pregovara Milorad Dodik.

Ako je sve u redu, i ako je sve zbog ANP, kako tvrde, kaže Dodik, upitavši zašto nema vlade FBiH, kantona... "Dakle, jasno je da su problemi složeniji i dublji od članstva u NATO savezu", konstatovao je Dodik.

Na pitanje šta je onda zaista problem da ne dođe do formiranja vlasti, Dodik je naveo da je SDA, partija koja je dobila najviše glasova u bošnjačkom političkom tijelu, iz ovih izbora izašla sa znatno slabijim koalicionim potencijalom, te da je dio problema u vezi sa konstituisanjem vlasti upravo zbog te činjenice.

"SDA mora da pravi postizbornu matematiku i na kantonalnom i na federalnom nivou da bi mogla da se pojavi kao partner i na nivou zajedničkih institucija. Očigledno da (Bakir) Izetbegović teško izlazi na kraj sa tim slagalicama i danas smo svi tu gdje jesmo", istakao je Dodik.

On je naglasio da je danas, kao i svih prethodnih mjeseci, jasno ko je u BiH u stanju da funkcioniše - funkcioniše samo Republika Srpska, čija vlada uskoro obilježava godinu funkcionisanja nakon održanih Opštih izbora.

"I kada sam svih ovih godina govorio da smo mi jedini dio BiH koji funkcioniše, podsmijavali su mi se u FBiH. Neka se oni samo nastave podsmijavati gledajući novoimenovanu vladu na osnovu rezultata posljednjih izbora", rekao je Dodik.

SNSD neće pregovarati o ANP i to je odluka naroda Srpske

On je naveo da i u ime SNSD može i danas da kaže da kao partija kojoj je narod Srpske dao mandat da uđe u zajedničke institucije, neće pregovarati o Godišnjem nacionalnom programu za članstvo u NATO-u, jer bi time pogazili Rezoluciju o vojnoj neutralnosti koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske.

"Ako je suditi po izjavama i ostalih političara iz Republike Sppske, pa i onih opozicionih, nema niko ko bi prešao preko te rezolucije. Ili, možda i ima? Čujem od nekih da bi razgovarali o nekom redukovanom Godišnjem programu. Želim da javnost u Republici Srpskoj zna da nema redukovanog, malog ili velikog Programa, ima Godišnji nacionalni program za članstvo u NATO-u, i dokument koji ode u Brisel ima status Godišnjeg programa za članstvo u NATO-u", pojasnio je Dodik.

On je naglasio da to pojašnjava da ne bi slučajno neko doveo građane Srpske u zabludu u vezi sa nazivom dokumenta, jer javnost u Srpskoj prema svim istraživanjima, a rađeno ih je nekoliko o toj temi, ima izrazito negativan stav prema putu BiH ka NATO savezu.

"I zbog naše, ali i međunarodne javnosti želim da naglasim da je odluka o nesvrstavanju u bilo koji vojni blok odluka koju je donijela Narodna skupština Republike Srpske isključivo i samo iz interesa Republike Srpske. Svako podvaljivanje da je naša odluka plod ruskog uticaja je sada već smiješna, i niko iole ozbiljan je ne uzima u razmatranje.

Teza da je naš stav plod ruskog uticaja bila je potrebna nekim političkim krugovima kako u Sarajevu, tako i u Republici Srpskoj za dodvoravanje vodećim zemljama članicama NATO-a, i vidimo je kao dio antiruske histerije koja je moderna posljednjih godina u svijetu", konstatovao je srpski član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a.

On je rekao da je apsolutno siguran da i u samom NATO-u znaju da je to odluka Republike Srpske, i da čak razumiju razloge takve odluke, a iz NATO saveza je, kako kaže, više puta čuo stav da je kretanje ka Alijansi stvar dogovora u BiH.

"Svi koji se pozivaju na put ka NATO-u zbog opšte bezbjednosti u BiH zavaravaju javnost, jer NATO je još 1995. godine ušao u BiH i, koliko vidim, nemaju namjeru skoro da odu. Što se nas u Republici Srpskoj tiče, prisustvo vojnika u misiji Altea je potpuno dobrodošlo i mi ih vidimo kao dio ukupnih međunarodnih napora za očuvanje stabilnosti i bezbjednosti u BiH.

Mi imamo Idnividualni program saradnje sa NATO-om, mi već sarađujemo sa tom alijansom, mi ne pravimo ni probleme ni opstrukcije u toj saradnji, ali jednostavno ne želimo da budemo punopravne članice tog vojnog saveza, o razlozima smo govorili milion puta i mislim da ih svi već znaju i zašto onda da idemo u NATO", istakao je Dodik.

BiH jeste u krizi, ali mir sigurno nije ugrožen

On je naglasio da BiH ne prijete nikakvi sukobi ni iznutra ni spolja. "BiH jeste u krizi, možda i u fazi raspadanja, ali ona sigurno nije u takvoj situaciji da se može i posumnjati da je ovdje ugrožen mir ili bezbjednost i niko nema nijedan relevantan ili ozbiljan pokazatelj da me demantuje", naveo je Dodik.

Bez obzira na sve političke razlike, kaže on, BiH je danas bezbjednija i mirnija od mnogo zemalja koje nisu u fokusu međunarodne pažnje.

"I mi iz Republike Srpske učinićemo sve da ničim ne ugrozimo ni mir ni stabilnost u BiH. Zato bi možda bilo svrsishodno da se obratimo direktno NATO-u sa prijedlogom da ne vrši pritisak na BiH po pitanju slanja Godišnjeg nacionalnog programa za članstvo, jer time možda i nesvjesno sami destabilizuju političke prilike u BiH", ocijenio je Dodik.

Ukoliko bi NATO odustao od svojih zahtjeva, istakao je Dodik, direktno bi prestali svi navedeni razlozi za blokadu formiranja zajedničkih institucija u BiH, doodavši da možda zvuči naivno, ali NATO bi mogao da odblokira sav proces ukidajući MAP za BiH.

"Posljednjih dana sa više adresa kako domaćih, tako i međunarodnih, čujem da je usvajanje Godišnjeg nacionalnog programa za članstvo u NATO samo tehničko pitanje. Izvinite, ako je tehničko pitanje, zašto ga onda ne sklone da se ne bi mrcvarili bezuspješno o tehničkom pitanju", upitao je Dodik.

Na sceni - onemogućavanje Srpske da iskaže politički

Na pitanje kako komentariše izjavu ministra inostranih poslova u Savjetu ministara u tehničkom mandatu i potpredsjendika PDP-a Igora Crnatka u kojoj je pokušao da optuži SNSD da želi da izazove ratne sukobe, Dodik je rekao da svakako osuđuje takvu izjavu i smatra da je Crnadak to učinio iz sitnih političkih interesa.

"Takvu klevetu, takvu izmišljotinu na račun Republike Srpske, teško da bi izgovorio najveći politički taliban iz FBiH. Uzimanjem u usta riječi rat, Crnadak se nije pokušao obračunati sa SNSD, već sa cijelom Republikom Srpskom i neka mu služi na čast. I političku i ličnu! Dugo sam u politici, ali svoje političke razlike sa drugim partijama nikada nisam rješavao na štetu svog naroda i Republike. Zato je Crnatkova izjava za pun prezir i osudu", naglasio je Dodik.

On je rekao da je zanimljivo da ministar inostranih poslova i funkcioner PDP-a umire od straha od pomisli da Republika Srpska preispita svoje učešće u zajedničkim institucijama toliko da mu se i rat priviđa.

"Zbog takvog kadra u zajedničkim institucijama, mi i želimo da ispunimo narodnu volju i budemo dio tih institucija. Zbog takvog kadra kao što je Crnadak, Republika Srpska gubi svoj kredibilitet kako u samim zajedničkim institucijama, tako i van BiH. Šta o nama da misle stranci, kada ministar iz Republike Srpske tako govori, a naslušali smo se raznih gluposti od priča o Srpskoj časti do rata. Međutim, to što su očite gluposti za naš narod, neko s vana drugačije upisuje i zapisuje, pa s toga javno pitam da li je to njihov manjak pameti ili narudžba spolja", rekao je Dodik.

On je istakao da još jednom želi da ponovi da je na funkciju srpskog člana Predsjedništva BiH došao da štiti interes srpskog naroda koji ga je i birao.

"Sve što sam do sada uradio, uradio sam u namjeri da interes našeg naroda bude zaštićen. Od početka govorim da nisam otišao u Predsjedništvo da radim ni na čiju štetu, misleći pri tom na druga dva konstitutivna naroda. Ali, i političko Sarajevo, koje sada ima dva člana Predsjedništva, mora da shvati da ne mogu niti hoću da radim protiv naroda koji me birao", naglasio je Dodik u intervjuu Srni.

Ponovivši da je svima poznato da nije zaljubljenik u BiH, niti je neko ko će ginuti za nju, Dodik je istakao da ovu krizu doživljava problematičnom onoliko koliko ona proizvodi posljedice po Republiku Srpsku i da misli da je to jasno svima.

"Ako politički Bošnjaci ovim uslovljavanjem i otezanjem u konstituisanju institucija misle da imaju vremena, ne shvatam zašto misle da sve vrijeme svijeta nije moje! Samo ih pozivam da me više ne pozivaju na Ustav, a da pri tom oni sami krše osnovne odredbe tog ustava, da me ne pozivaju na zakone, a krše zakone i druge akte institucija za koje se navodno zalažu, poput Zakona o Savjetu ministara ili Poslovnika o radu Predsjedništva", poručio je Dodik.

On je upozorio da je na sceni onemogućavanje Republike Srpske da se izrazi politički, a sve kroz borbu protiv SNSD.

"Neka urade šta god misle da će biti od koristi za njihovu političku priču, samo neka znaju da SNSD ima i sopstveni i koalicioni kapacitet i u Predstavničkom domu i Domu naroda. Odgovorna politika prema Republici Srpskoj, između ostalog, podrazumijeva i poštovanje izborne volje njenih građana i mi kao partija koja je dobila najveće povjerenje nikada nećemo odsutati od prava pobjednika da preuzme odgovornost za predstavlje Republike Srpske u zajedničkim intitucijama", poručio je srpski član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a.

Dodik je ocijenio da bi bilo dobro da i ostale partije iz Republike Srpske, koje su dobile poslaničke mandate u parlamentu BiH razmisle da li je odgovorna nacionalna politika ono što svi gledamo posljednjih pet godina, kada gubitnici izbora u Srpskoj tu istu Republiku predstavljaju na zajedničkom nivou.

"Mi mislimo da nije, građani misle da nije, ostalo je još samo da SDS i PDP uvide da njihovo ponašanje nije nacionalno odgovorno. Nacionalno odgovorno ponašanje značilo bi spremnost za zajednički nastup koji bi podrzumijevao i napuštanje zajedničkih institucija ukoliko bi pozicija Republike Srpske bila ugrožena. SNSD neće odustati od toga da se napravi politički dogovor o odgovornoj politici svih iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama", poručio je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik u intervjuu Srni.