Dodik: SNSD se sprema kao da će izbori biti sutra

ISTOČNO SARAJEVO - Predsjednik SNSD-a i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je za RTRS da je odgađanje izbora očigledno kršenje zakona.

"Zakon dozvoljava da se mogu odgoditi maksimalno 30 dana", rekao je Dodik i naveo da postoje spekulacije oko izbora.

Naveo je da SNSD nije za prolongiranje izbora.

"SNSD smatra da Izborna komisija nije legitimna jer je izabrana na način koji nije predviđen zakonom", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je IK SNSD-a odlučio da obiđe sve izborne jedinice, i da razgovara sa nečalnicima opština i poslanicima njihove partije.

"Ovo je dobar forum za sagledavanje ekonomske i političke situacije", istakao je Dodik i dodao da se SNSD sprema kao da će izbori biti sutra.

Rezolucija - akt revizionizma i istorijska podvala Srbima

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je rezolucija o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta, koju je usvojio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH akt revizionizma i podvala srpskom narodu, te izrazio očekivanje da će je Narodna skupština Republike Srpske odbaciti.

Dodik je ocijenio da je to revizija istorijske istine i da favorizuje neistinu, "favorizuje neke vrste stradanja, čak i naroda koji u to vrijeme nisu postojali kao što su Bošnjaci".

"Savršeno se zna da je istorijska istina o prisustvu značajnog broja Bošnjaka i Hrvata u ustaškom pokretu koji je učinio mnoga zlodjela i genocid nad Srbima. Davati u toj rezoluciji kao što su dali /predsjednici SDS-a Mirko/ Šarović i /PDP-a Branislav/ Borenović prioritet stradanju drugih naroda, koji su bili na drugoj strani, govore o teškoj reviziji i podvali srpskom narodu i srpskoj nacionalnoj istoriji i istoriji stradanja na ovim prostorima", rekao je Dodik za RTRS.

Govoreći o inicijativi SNSD-a i partija vladajuće koalicije za održavanje posebne sjednice parlamenta Srpske o ovoj rezoluciji, Dodik je rekao da vjeruje da će Narodna skupština, a evidentno je imajući u vidu inicijatore održavanja posebne sjednice, razmatrati to pitanje i donijeti svoj stav o tome.

"Naš prijedlog će biti da se to odbaci kao akt revizionizma, da je to podvala, da nema nikakvu istorijsku verifikaciju i da naravno ukoliko nema po bilo kojoj ocjeni vezano za Drugi svjetski rat termina da je nad Srbima izvršen genocid i da su najviše stradali. U ovoj rezoluciji koji su usvojili Šarović i Borenović kaže se da su stradali antifašisti, Bošnjaci, Hrvati pa tek onda Srbi", naveo je Dodik.

On je dodao da je to nepodnošljivo.

"Onaj ko razumije i zna na koji način se pišu dokumenta smatra da smo mi trećerazredna priča u svemu tome, ali smo prvorazredni stradalnici", istakao je Dodik.

On je rekao da "prvorazredni izdajnici kakvi su Šarović i Borenović mogu da podvale takvu jednu vrstu neistine".

"Želimo da to bude naš institucionalni stav pošto je to donio Predstavnički dom parlamenta BiH u kojem se svi objedine kod muslimana kada je nešto protiv Srba. Dakle, to je istorijska podvala, sam pojam Blajburg, ja sam veoma jasno rekao o tome - tu su stradali oni koji su pobili Srbe", ukazao je Dodik.

On je dodao da nema nikakav žal za tim i da smatra da je to bio legitimni cilj tadašnje partizanske vojske "i da je to dio ukupnih ratnih dešavanja koja su se tamo dogodila i u Blajburgu nije bilo nevinih".