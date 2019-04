Dodik: Srbima pripada mjesto predsjedavajućeg Savjeta ministara i tri ministarska mjesta

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da će delegacije SNSD-a i SDA razgovarati u srijedu o formiranju Savjeta ministara, te naglasio da neće funkcionisati ni drugi organi BiH ukoliko bude nastavljena opstrukcija formiranja Savjeta ministara.

Dodik kaže u tom slučaju neće funkcinisati Predstavnički i Dom naroda parlamenta BiH.

"Ako ih pustite da rade, legalizujete sastav Savjeta ministara, što nije volja Republike Srpske, njenih ljudi i uopšte građana BiH koji su glasali na prošlim izborima", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sastanka stranačke koordinacije SNSD-a.

On je poručio da na pregovore sa SDA idu sa poznatim stavovima, a to je da Srbima u Savjetu ministara pripada pozicija predsjedavajućeg i tri ministra od ukupno devet, kao što je bilo u proteklom mandatu.

"To nije nikakav presedan niti bilo šta što tražimo, a da nije bilo ranije. Inače, ne vjerujem u dobre namjere Bošnjaka da završe tu klackalicu oko formiranja Savjeta ministara, iako ga je potrebno formirati što prije, jer je EU to tražila kao jedan od uslova davanja mišljenja BiH za kandidatski status. To bismo onda mogli da odrađujemo do kraja godine i pokušamo da BiH stavimo u orbitu kandidata za članstvo u EU, ali to će očigledno biti teško zbog pomenute i organizovane opstrukcije", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je u BiH ozbiljno teška situacija, jer se dešava potpuna paraliza rada organa.

"Na nivou BiH postojeća struktura u Savjetu ministara pokušava da obezbijedi svoj međunarodni i unutrašnji legitimitet koji nema. Pokušavaju još da raspisuju konkurse i zapošljavaju ljude iz prethodne garniture vlasti na važna mjesta kako bi i kada se formira novi Savjet ministara već imali `zarobljenu` strukturu sistema", rekao je Dodik.

On je istakao da to onemogućava kvalitetan pristup i rad.

Kad je riječ o NATO, Dodik je ponovio da će Srpska poštovati rezuluciju Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.

"Niko ne treba da nas pita o MAP-u. SNSD ne prihvata da radi na tom pitanju i to se neće desiti ni sada ni poslije", rekao je Dodik.

On je rekao da u Srpskoj treba ubrzati investicioni ciklus gradnjom autoputeva, hidro i termo-elektrana.

Sastanku u Palati Republike prisustvovali su i potpredsjednici SNSD-a Željka Cvijanović, Radovan Višković, Nebojša Radmanović i Nikola Špirić, kao i članovi Glavnog odbora Dragan Lukač, Sredoje Nović, Radovan Kovačević i Slavko Mitrović.