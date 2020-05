Dodik: SPC i srpski narod u Crnoj Gori postojali prije Đukanovića

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je sasvim jasno i vidljivo da Crna Gora pokušava da upotrijebi autoritet države da bi se obračunala sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) i srpskim narodom koji živi u toj zemlji, što je krajnje neprihvatljivo.

Dodik je naglasio da su SPC i srpski narod u Crnoj Gori postojali prije Mila Đukanovića i raznih drugih koji pokušavaju na silu da izbrišu srpsko ime iz Crne Gore.

"Srpski narod je kroz istoriju imao mnoge neprijatelje koji su gazili njegovu istoriju, nacionalna, ljudska pa i vjerska prava. Kao što je rekao danas srpski patrijarh Irinej, čak ni za vrijeme Otomanske imperije nije se pokušala razgraditi Srpska pravoslavna crkva, kao što to sada pokušava Đukanović. Osnovni pojam politike koji sprovodi Đukanović je upravo to, pokušaj razgradnje Srpske pravoslavne crkve. Sada slobodno mogu reći da ovo što radi, to ne radi neformalna grupa, već je to državna politika Crne Gore", istakao je Dodik.

On je naglasio da je ovdje riječ o opasnoj namjeri Mila Đukanovića da od resursa srpskog naroda, odnosno Crkve gradi neku novu crkvu, navodeći da to nije neka nova ideja, niti je to umotvorina Mila Đukanovića ili dokaz njegovog političkog talenta.

Dodik je rekao da je to rehabilitacija loših projekata iz prošlosti koji su se mogli vidjeti i kod Anta Pavelića i mnogih drugih koji su htjeli da na ovaj način kao Đukanović što sada radi, razjedine srpski narod.

"Zato on hoće da oduzme imovinu Srpske pravoslavne crkve i da na njoj pravi neku svoju novu državnu pravoslavnu crkvu. Nismo još konkretno vidjeli kako je on to zamislio. Stojim na pozicijama podrške srpskom narodu, svim vjerskim institucijama, a posebno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, njenoj pravičnoj borbi za svoja prava i sve ono što je kroz vijekove naša crkva sama iznijela i to ne samo na prostoru Crne Gore, nego i BiH, Srbije i šire. Danas srpski narod ima svako pravo, kulturno, političko, vjersko i etičko da bude ujedinjen. Crna Gora pokušava da upotrijebi snagu države da bi se obračunala sa srpskim narodom i Srpskom pravoslavnom crkvom. To je neprihvatljivo", poručio je Dodik.

Dodik je ocijenio da Đukanoviću nije trebao konflikt sa SPC i on je tu napravio veliku grešku.

"Zato je sada naša obaveza, svih nas koji smo predstavnici srpskog naroda, da dokažemo pogubnost te politike i da svi zajedno, jedinstveno, stanemo u odbrani srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve", naglasio je Dodik.

On je dodao da mu ne pada napamet da osporava pravo Crne Gore na nezavisnost i svoju državnost.

"Ali svaki njihov udar na Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod smatram kao udar na cijeli srpski narod. Neka svi znaju da će srpski narod ma gdje god bio biti zaštićen od cjelokupnog svog naroda. Ovo je vrijeme da se Srbi objedine i da zajedničkim snagama zaštite svoja kulturna i vjerska osjećanja. Svjetovna i duhovna vlast kod Srba sada funkcioniše jedinstveno i to se pokazalo kao dobar recept za sve ove udare i pritiske koji se vrše nad srpskim narodom. Zato treba odbaciti sve srednjevjekovne oblike diktatura i pokušaj prekrajanja naroda odnosno nacije kao i promjena njihovog indetiteta", istakao je Dodik.

On smatra da bi bilo pametnije da je Crna Gora gradila saradnju sa SPC.

"Naša crkva nikada nije osporila državnost Crne Gore. Zato sada graditi neprijatelje u srpskom narodu i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi djeluje kao jedini izlaz crnogorskoj vlasti za očuvanje koncepta koji nema realnu podršku u samom narodu", naglasio je srpski član Predsjedništva BiH za crnogorski portal "Borba".

On je naveo da sve što je SPC stekla kroz istoriju stekla je tako što je vjerujući narod davao priloge i biće teško dokazati crnogorskim vlastima da su oni nešto kao država uložili.

"U Crnoj Gori se radi na otimačini srpske imovine i to mora prestati. Naša je legitimno pravo je da objedinimo naše kulturne, vjerske i nacionalne ciljeve. Neću nikada da podržim nekoga ko ugnjetava srpski narod kao to što čini Crna Gora, odnosno vlast. Đukanović već duže vrijeme pokazuje antisrpski pristup i mislim da mu je to loš pristup. On je izabrao Hrvate, Albance i druge za svoje saradnike i to je njegovo legitimno pravo. Ali su Srbi važan dio istorije na crnogorskim prostorima", konstatovao je Dodik.

On je ocijenio da je Đukanovićevo priznanje Kosova i slanje predstavnika Crne Gore na proslavu "Oluje" prst u oko srpskom narodu i to ne mora da se objašnjava.

"Njegova ranija najava da će u Srebrenici prisustvovati, kako on kaže, obilježavanju genocidu je još jedna stvar gdje smo dijametralno suprotni. Mi mislimo da nije bio genocid u Srebrenici i to je podvala, a Đukanović učestvuje u dodatnoj podvali. Ako ima kome šta da prigovori tih godina onda bi mogao da prigovori samom sebi, jer je on bio dio tog koncepta koji sada negira. Očigledno da ima potrebu da pere svoju prošlost preko srpskih leđa. Zato pokušava da bude eksponiran u borbi protiv srpskog naroda u Crnoj Gori", zaključio je Dodik.