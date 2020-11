Dodik: SPS nije potpisao koalicioni sporazum

BANJALUKA – Koalicioni sporazum u Banjaluci nije potpisao SPS, koalicija će sad odlučiti da li će ići sa njima u saradnju, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Dodik je rekao da će odlučiti da li će kadar SPS-a biti smijenjen sa funkcija, ako ne potpišu koalicioni ugovor u roku od 24 sata.

"Mi ne tražimo od nikoga da potpiše s nama sporazum, ali nismo spremni za preskakanje", rekao je Dodik.

Lider SNSD-a saopštio je danas da je potpisan koalicioni sporazum u Banjaluci čime je ostvarena većina u skupštini grada, međutim sporazum su odbili potpisati SPS.

"Ovog trenutka smo potpisali koalicioni sporazum o formiranju skupštinske većine u Banjaluci u kome su SNSD, US, DEMOS, Gradski odbor DNS i SP. Koalicioni sporazum nije potpisala SPS", rekao je Dodik.

Kazao je da se jutros čuo sa Goranom Selakom, predsjednikom SPS-a.

"Pitao sam Selaka da li je spreman da potpiše, on je rekao da jeste, i na kraju je javio da ne želi da potpiše. Rečeno mu je da ako to ne uradi, rizikuje ovakav stav. Nakon toga sam od njega dobio poruku da je spreman da potpiše. Ali, sada ja moram da pitam partnere za to. Ako predsjednik ne može da dobije podršku za to, onda ne treba ni da bude predsjednik bilo čega. Ko ne bude dio skupštinske većine u Banjaluci, neće ni na nivou RS. Dodiku ne treba dvotrećinska većina u NSRS da bi branio interese RS. Ja ću je braniti i ovako i onako. Oni koji neće da me podrže, neka narod zna ko radi protiv interesa RS", pojasnio je Dodik.

On je rekao da je SNSD ostvario dobar rezultat koji je pokvario gubitak Banjaluke.

"Mi smo se konsolidovali i pregrupisali. Imamo 41 opštinu sigurnu, a vjerovatno ćemo imati 45 opština, kad dodamo one koji su dobili naši koalicioni partneri Ujedinjena Srpska i Demos", rekao je Dodik.

On je rekao da je kolacija oko SNSD-a osvojila je oko 70% glasova u Banjaluci.

"Jedan od najboljih gradonačelnika u istoriji grada je Igor Radojičić i to će pokazati vrijeme. Stalo nam je da grad funkcioniše, bude čist i uredan. Novi gradonačelnik neće imati našu podršku, nijedan njegov prijedlog neće biti podržan, taman da je Anštajn. On je rekao da će penzioneri, đaci dobiti besplatan gradski prevoz. Evo tu ćemo odluku podržati, neka predloži odmah. Da vidimo kako će finansirati. Da vidimo kako će finansirati gradsko grijanje koje smo mi subvencionisali svake godine", kazao je Dodik.