Dodik: Sa Putinom o političkoj i ekonomskoj situaciji

ALEKSANDROVAC - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će na sastanku sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razmotriti mogućnosti podsticaja za investiranje, te političku i ekonomski situaciju u Srpskoj.

"U kontinuitetu razgovaramo dva puta godišnje. Vidjeli smo se ranije u Sankt Peterburgu i dogovorili sastanak na koji putujem danas. Informisaću Putna i kako se razvija situacija u pogledu Republike Srpske", rekao je Dodik novinarima u Aleksandrovcu.

On je istakao da je nedavna posjeta ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova Banjaluci pokazala zvanični stav te zemlje, a to je poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i odbacivanje svega što satanizuje Republiku Srpsku.

"To je zvanična ruska politika, koja će, vjerujem, biti potvrđena i sada. Pokušaću u razgovoru pridobiti pažnju Putina za pitanja koja su ovdje važna, jer je očigledno da je izmišljena priča o malignom uticaju Rusije i služi za potrebe zemalja odakle dolaze finansijska sredstva. Ovdje imamo u javnosti neke koji se u tom pogledu prave potpuno naivni, iako smo imali informaciju da iz Velike Britanije daju osam miliona funti za sprečavanje, kako su rekli, malignog ruskog uticaja u ovom regionu", dodao je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska ima informacije o svemu što se radi.

"Međutim, odbacujem bilo kakvu mogućost da postoji ruski uticaj. Ako postoji uticaj, onda je to zapadnih zemlja koje ovdje pokušavaju da uruše Dejtonski sporazum. Nas koje branimo slovo Dejtona hoće da okrive za njegovo rušenje. Sve su učinili visoki predstavnici kao međunarodni kriminalci koji su 20 godina jurišali na prava srpskog naroda i to ću prenijeti Putinu. Oni su oteli mnogo nadležnosti", kaže Dodik.

On je naveo da će kao član Predsjedništva BiH tražiti da sve bude vraćeno u ustavne pozicije.

"To je ono što moramo da uradimo. Pedi Ešdaun, Volfgang Petrič i ostali visoki predstavnici su devastirali naša prava. Vjerujem da kada bi prava argumentacija došla do predsjednika SAD Donalda Trampa o nasilju prema nama koje činili visoki predstavnici, a potrudićemo se da to toga dođe, da bi dao saglasnost za ukidanje OHR-a", zaključio je Dodik.