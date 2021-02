Dodik: Sa antipatriotskom opozicijom RS ne bi trajala ni šest mjeseci

BANJALUKA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da bi volio da postoji okupljanje svih političkih aktera u Republici Srpskoj oko važnih nacionalnih tema, ali da vidi da to nije tako. On je izrazio uvjerenje da, ukoliko stranci zajedno sa antipatriotskom i antinacionalnom opozicijom eventualno uspiju dobiti vlast, Republika Srpska neće postojati za šest mjeseci.

"Biće provizorij koji se zove tako, ali je neće biti po suštini. Dovoljno je samo da donesete četiri ili pet zakona, koji su i sada u orbiti, i gotovo. Hoću da upozorim narod, imaće izbore, pa neka bira, a moje je da objasnim šta nas čeka", rekao je Dodik sinoć za RTRS.

On je istakao da ne traži više nikakvu podršku, da je umoran od svega, te da se nakon bolesti zapitao zašto mu sve to treba. "Zašto ja sve ovo radim? Zato što imam odgovornost prema istoriji, svom narodu i svim ljudima", poručio je Dodik.

Dodik je naveo da ima informacije da su pojedinci, koji su vodeći ljudi političkih partija u opoziciji, nudili novac kako bi prešli u vlast, te istakao da on nikada nikome nije nudio novac za politički angažman, iako ga svi optužuju za to.

"Nikada nikome nisam ponudio, niti imam ili raspolažem tim novcem, šta god neko mislio o tome. Svjestan sam da postoji neka vrsta te priče, ali to nije tako", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je za njega politički angažman okupljanje oko nekog djelovanja i aktivnosti.

"Ako procijenim da neko nije u okvirima onog što mi mislimo da je politika, tog novca nema za kojih bih ga primio da bude dio našeg tima", dodao je Dodik.

Dodik je naglasio da pojedini mediji dezinformišu, podmeću laži i neistine, kako bi se pažnja javnosti skrenula sa bitnih tema.

"Bitno je kada neko kaže republika BiH, koja ne postoji. Ona je za nas neprijateljska, nikada se ne smije desiti Srbima, koji moraju ostati sa jačom Republikom Srpskom na ovim prostorima i ne mogu da prate tuđe koncepte, nego moraju da imaju svoj, a ja vjerujem da mi imamo svoj koncept", naglasio je Dodik.

On je upozorio da informacije koje dobija ukazuju na to da je cilj Evrope da načini održivu državnu strukturu na nivou BiH, koja će se lako prilagoditi zahtjevima EU.

"Održiva državna struktura znači smanjiti ovlaštenja Republici Srpskoj. E, takav evropski put mi moramo da odbijemo, šta god to značilo, jer u tome ima puno podmuklih stvari, koje na početku izgledaju benigno, a na kraju su veoma problematične", rekao je Dodik.

Kada je riječ o ponovljenim izborima u Doboju i Srebrenici, Dodik ističe da su se ove dvije lokalne zajednice našle na odstrelu Centralne izborne komisije /CIK/, koja je uz to i nelegitimna.

"U Srebrenici na izborni dan nije bilo nijedne žalbe u roku koji je predviđen za to, što znači da niko nije imao prava da pokreće dalji postupak jer se niko nije žalio", rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

On je ocijenio da je to politička odmazda, u kojoj SDS i PDP žrtvuju određene interese Republike Srpske.

"Veoma je važno u narodnom i nacionalnom smislu da dobijemo načelnika i vlast u Srebrenici jer je ona spekulativno mjesto, planetarno poznato po spekulacijima u vezi sa nekim događajima tamo", napomenuo je Dodik.

Dodik je podsjetio i da je Velika Britanije, prije oko godinu dana, otvarajući dokumente svoje obavještajne službe, saopštila u jednom dokumentu da rukovodstvo Republike Srpske nije organizovalo dešavanja u Srebrenici.

"Riječ je o međunarodnoj priči koja je montirana, kako bi to bio osnov za stalne napade na nas, na Republiku Srpsku, koja je njima, kao i Amerikancima u to vrijeme, bila privremena. Smatrali su da će raznim vrstama pritisaka doći do toga da ćemo da splasnemo, da nestanemo, a onda se pojavio tamo neki Dodik. Ja sam za njih sada najgori", rekao je Dodik.

Komentarišući navode o rušenju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Dodik je ponovio da je ta priča izmišljena u periodu kada zbog bolesti mjesec dana nije bio politički aktivan.

"Zašto bih ja rušio Vučića kada imam dobru saradnju sa njim? Nemam nikakvu potrebu za tim, niti to činim i potpuno mi je degutantno da pričam na tu temu. Cijenim i poštujem Vučića jer želi da pomogne i ima osjećaja prema Srbima i Republici Srpskoj, pokazalo se, najviše od svih predsjednika Srbije", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da nema ništa sa političkim izjavama Njegovog preosveštenstva episkopa diseldorfskog i cijele NJemačke Grigorija, te da smatra da vladike i sveštenici ne treba da se miješaju u politiku, jer ona pripada državi.

Prema Dodikovim riječima, postoje ljudi koji pokušavaju da zarobe medijski prostor raznim neistinama i lažima, a jedna od tih tema je i ikona koja je poklonjena ruskom ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu, za koju se tvrdi da je ukradena, iako nigdje nema dokaza za to.

"U Tužilaštvo sam juče išao kao svjedok, a ne kao okrivljeni. Ukrajina nikada nije stavila taj predmet kao predmet potraživanja i on nije pripadao nijednoj ukrajinskoj instituciji", ukazao je Dodik i dodao da ova dešavanja u vezi sa ikonom nisu uticala na odnose Republike Srpske i Rusije.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je ponosan na sve što Republika Srpska radi u ekonomskom smislu, kao i na činjenicu da je u januaru naplaćeno 10 odsto više prihoda nego u istom mjesecu prošle godine, koji je bio rekordan.

Dodik je naglasio da će se sa procesom vakcinacije intenzivirati nastavak započetih projekata, među kojima je i izgradnja termoelektrane "Ugljevik dva" i hidroelektrane "Mrsovo".

"Pandemija je odgodila sve investicione planove prvenstveno zbog dislokacije određenih stavki na medicinski sektor, gdje su troškovi ogromni. Troškovi Republike Srpske tokom pandemije će sigurno preći 600 do 700 miliona KM vanrednih sredstava", rekao je Dodik.

Govoreći o započetim investicijama, Dodik je istakao izgradnju auto-puta od Vukosavlja prema Bijeljini, izgradnju obilaznice oko Doboja, kao i gradnju nove moderne bolnice u Doboju.

Dodik je podsjetio da će u dogovoru sa Vladom Srbije početi gradnja izuzetno važnih hidroenergetskih objekata, među kojima je hidroelektrana "Buk Bijela", zatim hidroelektrane "Paunci" i "Foča".

"`Buk Bijela` je u fazi završnih priprema za početak gradnje. Imamo indicije da će biti odobrena sredstva Izvozne banke Kine za auto-put od Banjaluke prema Kupresu. Mislim da će procedura biti završena u narednih nekoliko mjeseci", izjavio je Dodik sinoć za RTRS.

On se osvrnuo i na planirana ulaganja u dalji razvoj Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, ističući da podržava gradnju garažnog kompleksa, rekonstrukciju preostalih organizacionih jedinica, izgradnju onkologije i mnogo čega drugog.

Krajnji planovi su, kaže Dodik, da se na Paprikovcu izgradi zgrada Srednje medicinske škole i Medicinskog fakulteta.

"Mi smo do sada u UKC uložili više od 200 miliona evra. To nije išlo na teret medicinskog sektora nego je isključivo plaćano iz sredstava Republike", rekao je Dodik i dodao da je počela i rekonstrukcija bolnice u Zvorniku.

Dodik je naveo da će ovo biti značajan investicioni ciklus, te da će početi da raste bruto domaći proizvod /BDP/ u Republici Srpskoj.

On kaže da se Republika Srpska, za razliku od većine evropskih zemalja, u pandemiji nije odlučivala za potpuna zatvaranja, te da se i u najtežim vremenima održavao privredni život.

"Pokazatelji za prošlu godinu govore da smo mi imali dobre odluke. Naravno da je pao BDP i indirektni porezi, ali su zato direktni porezi koje mi naplaćujemo porasli. Plate nisu rasle u javnom sektoru, ali su rasle izvan njega i povećanje tih plata je dovelo od rasta prosječne plate na 1.000 KM", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da će se čim bude bilo mogućnosti tražiti način da se nekim naknadama podrže zdravstveni radnici, ali i da se pokuša pomoći prosvjetarima, policiji i drugima.

On je naglasio da će Vlada voditi računa o svim gradovima, te nastaviti da gradi Banjaluku onako kako je to zamišljeno.

"Nećemo provoditi planove nekih koji sada kažu da treba zaustaviti izgradnju mosta. Mi ćemo graditi mostove i Banjaluku u onom dijelu koji možemo kao Vlada i kao vlast Republike Srpske, zajedno sa našom odborničkom grupom u samom gradu", napomenuo je Dodik.

Dodik je potvrdio da u Republici Srpskoj neće biti poskupljenja struje, iako je njena cijena najniža u regionu i Evropi.

"Znamo da zbog toga trpi `Elektroprivreda` i zato ko napada to preduzeće treba da zna da smo i u uslovima potrebe njegovog razvoja svjesno išli sa niskom cijenom električne energije. NJena potrošnja je sada smanjena zbog virusa korona, jer je manja proizvodnja velikih industrija, ali i zbog mnogo čega drugog", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je u tim okolnostima proizvođačka cijena struje narasla, te da postoje objektivna potreba da i cijena struje raste.

"Ali te objektivne potrebe `Elektroprivrede` nisu iznad objektivnih potreba stanovništva, koje traži da ovo vrijeme krize i pandemije preživi na način da ne bude nanovo opterećeno", poručio je Dodik.