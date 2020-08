Dodik: Sabirni centri za migrante u RS - naravno propala stvar

BANJALUKA - Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je svoje stavove o migrantskoj krizi u BiH.

"Oni ne žele da ostanu ovdje, to što sad ovdje iz Federacije hoće nama da prebace da mi pravimo ovdje punktove, odnosno sabirne centre, da mi brinemo o njima, to je naravno propala stvar. Oni savršeno dobro znaju da se to neće desiti", kazao je Dodik.

Sami migranti, nastavio je, ti autobusi koji su dovezli migrante do entitetske linije, kada su bili istovareni bukvalno iz autobusa su se zaokrenuli i ponovo vratili.

"Sada vidim da linijama dovoze pune autobuse migranata negdje na prostor RS i pokušavaju da to urade. Naša policija sve to evidentira i sprečavaćemo takvu vrstu priče", rekao je on, prenosi Klix.ba.

On je kazao kako je ulazak prema Evropi je najlakši kroz Unsko-sanski kanton i to migranti savršeno dobro znaju.

"Predsjedništvo je, na posljednjoj sjednici, dalo zadatak Savjetu ministara BiH da sa svim zemljama potpiše sporazum o readmisiji. Naš zadatak je bio da spriječimo migrante da vrše torturu nad ljudima u RS, što smo ispunili", kaže Dodik.