Dodik: Samo Srpska pokazala da poštuje svoje i žrtve drugih naroda

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je samo Republika Srpska pokazala da, kao što poštuje svoje žrtve, poštuje i žrtve drugih naroda.

Dodik je podsjetio da je juče Ustavni sud BiH pokazao da se ne poštuju ni Ustav ni pravila, da su Apelacioni sud i Centralna izborna komisija (CIK) BiH pokazali da ne poštuju zakon.

"Juče su ove institucije pokazale da ne poštuju BiH. Juče su ove institucije, u koje se bošnjački političari zaklinju, uvrijedile bošnjački narod", napisao je Dodik na svom profilu na društvenoj mreži "X".

On je podsjetio da je juče bio dan žalosti u Federaciji BiH i da gotovo niko nije radio, osim Ustavnog i Apelacionog suda i CIK-a.

"Na dan komemoracije u Potočarima, dok su Bošnjaci žalili, oni su se potrudili da pokažu da su od BiH napravili žalosnu zemlju", naveo je Dodik.

Dodik je naglasio da je juče Denis Bećirović pokazao da nije član Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, već sramota bošnjačkog naroda.

"Juče su stranci pokazali da im nije stalo ni do BiH ni do Bošnjaka, već samo do svojih interesa. Juče je samo Republika Srpska pokazala da, kao što poštuje svoje žrtve, poštuje i žrtve drugih naroda", poručio je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.