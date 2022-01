Dodik: Samostalna Republika Srpska - moj zavjet

BRČKO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je u Brčkom da nema namjeru da vodi tuđe politike, već srpsku nacionalnu politiku koja danas mora da ima za cilj svoju državu, te naglasio da je samostalna Republika Srpska njegov zavjet.

"Srpski narod ima pravo na slobodu i Republiku. Srbi u Brčkom imaju pravo na Republiku i pripadanje Republici Srpskoj. To su prava za koja se mi zalažemo, a ne sporimo muslimanima da i oni imaju svoja. Ali, nećemo dozvoliti priču o građanskoj državi u kojoj Srbi treba da se pretvore u nacionalnu manjinu", naglasio je Dodik u obraćanju na svečanoj akademiji u Brčkom u čast 30 godina Republike Srpske.

Dodik je istakao da su za odbranu prava Republike Srpske zaduženi ljudi u politici, te zahvalio građanima za podršku koju mu pružaju.

"Bez obzira na to što je i moj lični komoditet značajno ugrožen onim što ja i moja porodica doživljavamo u posljednje vrijeme, hoću da vam kažem da Republika Srpska i vi možete da računate na Milorada Dodika", poručio je Dodik, dobivši gromoglasan aplauz prisutnih.

On je naglasio da ne zna kada će se u tome uspjeti, ali da bi volio da to bude dok je on živ.

"A, i ako ne budem i ako budem na drugom svijetu, sigurno ću razmišljati o tome da će jednog dana Republika Srpska biti svoja država - to je moj zavjet. Zato ću sav kapacitet koji imam u sebi i oko sebe usmjeriti ka tome da se borim za srpske nacionalne interese", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da će proći i ova nevolja i doći će vrijeme srpskog naroda - naroda koji zaslužuje da ima prava.

"Nećemo BiH u kojoj ništa nismo dobili svih ovih godina. U njoj smo zato što moramo, što su nas tamo gurnuli. Nama su omrznuli BiH zato što su razgradili Ustav i nametnuli mnogo čega što nismo htjeli", rekao je Dodik i ukazao da mu često govore da je predsjednik zemlje koju ne voli, što je, kaže, tačno.

On je rekao da se danas i u Brčkom obilježava 30 godina Republike Srpske.

"Ove godine sam često pričao o tome da sam tog 9. januara 1992. godine bio prisutan kao najmlađi poslanik, pomalo zbunjen, ali odlučan da budem na strani svog naroda i učestvujem u donošenju odluka za koje su nam govorili da mogu da nas koštaju naše slobode. Ali, niko od nas nije odustajao - svi smo željeli da budemo dio te odluke i bili smo", podsjetio je Dodik.

On je naveo da su u tome učestvovali mnogi ljudi iz nacionalnog i političkog života, te je onima koji su umrli odao priznanje i počast, onima koji su živi zahvalnost, a onima koji su u kazamatima po svijetu poželio dobro zdravlje i upornost, ukazujući da su mnogi od njih tamo neopravdano.

"Tri decenije nam brane da obilježavamo, a svaka od tih 30 godina Srpske bila je odlučujuća za nas. Uvijek su nas napadali i željeli da izgubimo ponešto. Čitav taj proces razgradnje Dejtona je napravio BiH paraustavnom tvorevinom. Ono što tražimo je Ustav BiH", rekao je Dodik.

On je ukazao da Republika Srpska danas ima svoju teritoriju, vlast, institucije, narod koji je hoće, a što se najbolje pokazalo juče na velikom broju manifestacija, kao i danas u Brčkom.

"Zahvalan sam svima vama koji ste odvojili vrijeme da budete dio onoga što jeste i što će biti Republika Srpska. Sve zavisi od naše volje, upornosti. Mi nismo birani da bismo uživali u komoditetu, koji se ponekad vidi kada se vozimo autima, helikopterima. Naš komoditet je ograničen sa stanovišta svih pritisaka koje živimo svaki dan, koji su nam nametnuti od jednog dijela međunarodne zajednice, predvođenog Amerikancima, Britancima, jednog dijela EU, u želji da prekomponuju BiH onako kako su obećali muslimanima - da će razgraditi Srpsku i sagraditi unitarnu BiH", rekao je Dodik.

Dodik je ukazao da je unitarna BiH sinonim za poništavanje i nestanak suživota na ovim prostorima.

"Evropski značajni lideri su već odavno rekli da se zemlje ne mogu graditi na bazi multuetničkog karaktera. Zato je Velika Britanija i izašla iz EU i gradi svoj suverenistički koncept", rekao je Dodik.

On je naglasio da u svim borbama Republike Srpske Brčko distrikt ostaje onakav kakav je određen Statutom i Ustavom BiH.

"Mi nemamo nikakve vrste aspiracije - ni vojne niti bilo koje druge, ali imamo političke, da Srbima ovdje obezbijedimo ravnopravni status i pomognemo", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je Brčko za Republiku Srpsku jedna od strateških tačaka, ne u vojnom smislu, a Srbi se zalažu za mir.

"Muslimani misle da je ovo sada tačka u kojoj mogu nešto da završe, računaju na administraciju američkog predsjednika DŽozefa Bajdena", ukazao je Dodik.

On je rekao da će uskoro Džejms O'Brajan, koji je bio zamjenik Medlin Olbrajt kada se bavila pitanjima u BiH, biti zadužen za region da, kako je rekao, "hoda i govori ko je lopov, a ko pošten".

"A, većih lopova i otimača nema od Amerikanaca. Čekaju nas izazovna vremena. Mi ništa drugo ne tražimo već ono propisano Ustavom. Svi ste svjedoci koliko je u ovih 30 godina bilo napora da se uzme svašta, a imali smo jedan uspješan projekat odbijanja toga - uspjeli smo sprečiti razgradnju Policije Republike Srpske. Da smo to izgubili - danas ne bismo imali Republiku i ne bismo mogli da se okupimo na ovaj dan", naglasio je Dodik.

Dodik je pojasnio da je Republika Srpska danas politička činjenica i sa svojih 1,1 milion ljudi u regionalnom kontekstu ima veći značaj, nego unutrašnju snagu.

"Danas nas mnogi primjećuju kao relevantne, spremni su da nas poslušaju. Vidite koliko se žuči prosipa u Sarajevu - hoće da kažu da Republika Srpska radi sve ovo jer to traži predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Srbija, što nije tačno. Njima smetaju jaka Srbija i uzdignuta Republika Srpska", istakao je Dodik.

On je rekao da Republika Srpska ima kapacitet da izgradi 30 kilometara auto-puta kroz Brčko, koji će proći i biti na dobrobit svih ljudi, ali se susreće sa opstrukcijama.

"Mi ne gradimo našu politiku da njih osporavamo, već na našim potencijalima.

Akademiji su prisustvovali narodni poslanici, ministri u Vladi Republike Srpske, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i lokalni zvaničnici.

Ujedno je obilježeno i 30 godina od obnove rada Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva "Prosvjeta" Brčko.