Dodik: Sankcije Rusiji ne mogu biti prihvaćene

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je večeras da sankcije Rusiji ne mogu biti prihvaćene.

"Tačno se zna ko na koji način ovdje odlučuje. U tom nekom pogledu postoje spekulacije. Da li je BiH uvela ili nije, formalno pravno niko ne može dokazati da jeste", rekao je Dodik novinarima nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom.

On je naglasio da ono što je napravljeno ne pomaže BiH i da će je dodatno podijeliti.

Dodik je podsjetio i na vaninstitucionalne odluke pojedinih službi koje, kako je rekao, zabranjuju ulaske i izlaske u i iz BiH, a naveo je primjer zabrane ulaska u BiH profesoru Milošu Koviću.

"To nije dogovorena politika. To nije politika BiH, to je politika jedne političke strukture. Problem je što je urušen sistem međunarodnog odlučivanja", pojasnio je Dodik.

On je rekao da se Mišel zalaže za rad u institucijama BiH.

"Institucije funkcionišu na način kako je predviđeno u odlukama Narodne skupštine Republike Srpske", rekao je Dodik.

Na pitanje da li podržava ideju predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da Švedska i Finska ne mogu ući u NATO dok se ne riješi pitanje Izbornog zakona u BiH, Dodik je ocijenio da je ispravna politika Milanovića koji smatra da je pitanje izborne reforme ovdje biti ili ne biti za Hrvate i da to apsolutno može da razumije.

Dodik je dodao da je BiH je potreban dogovor, jer bez dogovora nema ništa,.

On je naglasio da je to veoma jasno rekao na sastanku sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom.

"Ako je tačno ono što je rekao Mišel, da nije samo interes nas da budemo u EU, nego da je i EU interes da mi budemo tu, onda relaksirajte stvari", izjavio je Dodik novinarima poslije sastanka sa Mišelom i dodao da su on i predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik DŽaferović rekli da su za EU.

Dodik je naglasio da dolazak Mišela vidi kao jednu dobru relaksaciju odnosa sa EU, podsjetivši da su do sada često dolazile arogantne birokrate koje su mislile da "sa nama obrišu pod".

"Sada je došao čovjek da razgovara i rekao je 'ljudi ako želite da radimo zajedno radićemo, ako ne želite onda nećemo ni raditi'", rekao je Dodik.

On je dodao da nije bilo nikakve prisile.

"Stalno nas pitaju jesmo li mi za EU. Uradite i vi nešto na tom planu", istakao je Dodik.

Dodik sa Mišelom o kandidatskom statusu i izborima

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je nakon posebnog sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom da je sastanak održan na Mišelov zahtjev i da su razmatrali pitanja o tome kako ubrzati put BiH da dobije kandidatski status u Evropskoj uniji, o izborima i da je Mišel od njega tražio neka dodatna objašnjenja.

"Rekao sam na koji način možemo da napravimo novu dinamiku, a to podrazumijeva da ustavni poredak u skladu sa Ustavom BiH, teritorijalni integritet i suverenitet na bazi Ustava za nas nije sporan. Spreman sam da na bilo kom nivou preuzmem poštovanje Ustava, teritorijalnog integriteta i suvereniteta. I to bi moglo da ponudi odgovore na neke tvrdnje da je teritorijalni integritet ugrožen što zaista nikada nije bilo", poručio je Dodik.

On je rekao da je drugo pitanje o kojem su razgovarali u vezi sa evropskom perspektivom.

"Rekao sam da su neki tehničari iz Evropske komisije prema nama ovdje bili neopravdano strogi u postavljanju uslova i pomalo bezobrazni, uporno nam postavljajući neke nove zadatke koje je bilo veoma teško ispuniti", ocijenio je Dodik.

Dodik je istakao da su optimalni razlozi za dobijanje kandidatskog statusa davno prošli i da je BiH to mogla davno da ima, da je bilo više razumijevanja u Briselu.

"Razumijemo danas neku novu dinamiku i predlažem da ova tri na neki način finalizovana dogovora oko tih pitanja finalizujemo, kao i još dva i nakon toga da BiH dobije kandidatski status", rekao je Dodik, ističući da je spreman da na tome radi.

On je napomenuo da je Mišela interesovala i pozicija oko misije "Altea".

"`Altea`u sastavu u kojem je do sada bila, kao vojna organizacija dijela evropskih zemalja koja ima mandat i misiju EU za nas nije sporna, ali `Altea` koja bi se ovdje ponašala neodgovorno, kao što smo to gledali u prošlosti, koja je uznemiravala škole i druge institucije, ovdje ne bi mogla da ima našu podršku", istakao je Dodik i dodao da "Altea" kao dio stabilizacije i mira treba da ostane u BiH.

On je napomenuo da ukoliko dođe do problema u Savjetu bezbjednosti o tom pitanju sve to treba definisati ugovorom ili sporazumom između Predsjedništva BiH i EU.

"U toj nekoj zajedničkoj izjavi koju bismo mogli da damo jeste i to da treba održati izbore i predložio sam ukoliko su gadljivi prema novcu iz Republike Srpske neka onda novac da Federacija BiH, 12.600.000 maraka da se izbori održe i kada se donese odluka na nivou BiH neka se taj novac vrati Federaciji", pojasnio je Dodik i ponovio da je ponudio da to uradi Republika Srpska i da se taj proces deblokira.

Dodik je napomenuo da se proširila priča u institucijama da Kristijan Šmit namjerava da nametne budžet.

"To je apsolutno neprihvatljivo, diletantski i nepromišljeno ukoliko postoji tako nešto", poručio je Dodik.

On je napomenuo da se šire priče da Šmit za tako nešto ima podršku Britanaca, Amerikanaca i još nekih, te da se još čeka saglasnost Brisela.

"Ukoliko to urade moraće da se suoče sa ozbiljnim konsekvencama na funkcionisanju BiH", poručio je Dodik, ističući da je to neprihvatljivo.

On je naveo da je Mišel pitao za inicijativu o geostrateškom uključivanju.

"To bi bio neki novi impuls i to znači da bi u nekom formatu dva puta godišnje svi lideri iz Evropske unije, 27 zemalja i lideri sa ovog prostora zemalja zapadnog Balkana bili uključeni u zajedničku raspravu o tome šta se dešava i kako se odvijaju stvari na zapadnom Balkanu. Rekao sam da je to načelno prihvatljivo i može da da određeni rezultat. Sve zavisi koliko će u svemu tome biti suštine i da li će dati rezultat", pojasnio je Dodik.

On je istakao da je i na zajedničkom sastanku rekao da je BiH u ozbiljnom problemu i da ne funkcioniše.

"Ukoliko ne bude kandidatskog statusa za BiH i davanja nekog novog impulsa, veoma je teško očekivati da će ovdje stvari napredovati", napomenuo je Dodik i dodao da je bilo riječi i o tome kako riješiti problem izborne reforme.

Dodik je napomenuo da se mora poštovati status konstitutivnih naroda i da se ne može dešavati ono što Bošnjaci ovdje očekuju.

"Ili će se to prihvatiti ili će se razgradnja cijelog sistema desiti kada tad", poručio je Dodik i ocijenio da je to bio konstruktivan sastanak na kojem je bilo riječi i o situaciji u Rusiji i Ukrajini.

Dodik je izrazio očekivanje da će se rat brzo završiti i da će se sjesti za pregovarački sto i stvari riješiti i mir poštovati.

"Oni koji su činili zločine ukoliko ih je bilo i tamo, treba da odgovaraju", rekao je Dodik.