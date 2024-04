Dodik: Saradnja Srpske i Mađarske nije protiv nekoga trećeg

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, nakon sastanka sa Viktorom Orbanom, premijerom Mađarske, rekao je da se veoma uspješno sarađuje u oblasti poljoprivrede i energetike.

"Imamo namjeru da omogućimo izučavanje mađarskog jezika. Mađarska i Republika Srpska nisu daleko i na nama je svima zajedno da tokove usmjerimo tamo gdje je potrebno", rekao je Dodik.

On je rekao da Republika Srpska cijeni napore Mađarske na međunarodnom planu.

"Svijet koji nije stabilan traži lidere. Vidimo da EU ima deficit liderstva", rekao Dodik dodajući da Srpska ne traži ništa što je Ustavom dato BiH, te da ne želi da se kreće ka EU ako gubi autonomiju.

Dodik je rekao da svako nametanje pravi dekadenciju i da se ne može prihvatati nametanje stranaca.

"Neko ne želi stabilnost. Suočeni smo da napravimo dogovor između Srba, Hrvata i Bošnjaka i onda američka ambasada to sruši za 24 sata", rekao je Dodik.

On je Orbanu rekao i da ukoliko se nametne odluka o imovini da će Republika Srpska donijeti odluku o svom statusu.

Dodik je rekao da saradnja Srpske i Mađarske nije protiv nekoga trećeg te da je posjeta visoke delegacije Mađarske predstavlja znak poštovanja.

"Orban dobro razumije situaciju ovdje", rekao je Dodik.

Orban je nakon sastanka rekao da kada gleda Srpsku da vidi područje velike budućnosti.

"Smatram da ste dio Evrope koji može da ima najbrži rast", rekao je Orban dodajući da je potencijal u Srpskoj veoma značajan.

On je rekao da statistički podaci ne ukazuju na to što govori, ali da on kao dijete sa sela drugačije procjenjuje situaciju.

"Škole su vam u redu, crkve su vam u redu i groblja su vam u redu. Te tri stvari govore da imate budućnost", rekao je Orban.

Govoreći o privrednoj saradnji, Orban je rekao da u privredi Srpske postoji potencijal.

"Krak mađarskih autoputeva uskoro će biti završen do hrvatske granice. Rado ćemo dolaziti kod vas i voljeli bi da u svakodnevnog životu uspostavimo kontakte", rekao je Orban.

On je rekao da zemlja može biti nezavisna ili ne, te da je loše za EU ovo što se radi u BiH.

Odgovarajući na pitanje da li Mađarska ima namjeru da zaustavi kampanju protiv Republike Srpske, Orban je rekao da je Dodik konstruktivan rukovodilac i da bi Evropa trebala da mu oda priznanje za ono što radi.

"Decentralizovsna zemlja ne može da se centralizuje bez entiteta. Onaj ko to radi, radi na destabilizaciji", rekao je Orban dodajući da je jedno od pitanja imovina i da u decentralizovanim zajednicama ne smije da se ta imovina uzima.

On je rekao da smije glasno da kaže ono što misli i da mnogi u Evropi ne smiju da kažu šta zaista misle, te da odnos EU nije pošten.

Komentarišući rat Rusije i Ukrajine, Orban je rekao da se novac i resursi koji bi trebali ići u razvoj odlaze na rate što se posebno odražava na ove prostore.

"Dali smo 50 milijardi evra Ukrajini. Zamislite da su 30 milijardi dali BiH da se pripremi za EU. Čuda bi se mogla napraviti", rekao je Orban.

Dodik je govoreći o ratu rekao da se ne vidi njegov kraj i da su sukobljene strane maksimalizovale svoje ciljeve.

"Rat je napravio ozbiljne gubitke. Nastavićemo sa politikom ne uvođenja sankcije Ruskoj Federaciji i da to košta što se može vidjeti kroz američke sankcije", rekao je Dodik.

