Dodik: Saradnja Srpske i Rusije ide uzlaznom putanjom

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da odnosi Rusije i Republike Srpske idu uzlaznom putanjom i da se saradnja razvija u svim pravcima, prije svega političkim i ekonomskim.

Dodik je rekao za "Sputnjik" u Sankt Peterburgu, gdje učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu, da Rusija razumije situaciju u regionu i samoj BiH.

On je istakao da se Rusija veoma korektno ponaša u pogledu Dejtonskog mirovnog sporazuma, podržava teritorijalni integritet BiH, ali je isto tako u poziciji odbrane autonomnih prava koje je Republika Srpska dobila putem Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH.

"Rusija se zalaže za rješenja koja će biti stvar dogovora unutar BiH, a ne nametnuta od bilo koje strane i to je ono što mi pozdravljamo. Drugi segment pitanja je vezan za ekonomske odnose i tu je najizraženije pitanje u vezi sa radom rafinerije nafte i ulja, a `Zarubežnjeft` je vlasnik tih kompanija", rekao je Dodik.

On je istakao da su odnosi Rusije i Srpske puni razumijevanja, u funkciji podrške i idu uzlaznom putanjom.

Dodik je naveo da Rusija primjećuje ponašanje Banjaluke u vezi sa činjenicom da Srpska nije dozvolila BiH da uvede sankcije Rusiji, što ne bi bilo naročito štetno za Moskvu, ali je veoma jaka politička poruka da Republika Srpska, pored silnih pritisaka, nije poklekla zahtjevima da se uvedu sankcije Rusiji.

"Sa druge strane, Rusija razumije situaciju i naši odnosi su na tom i na nekim globalnim pitanjima apsolutno puni razumijevanja i u funkciji podrške", rekao je Dodik.

On je ocijenio da se važna poruka Rusiji šalje i time što Republika Srpska, uprkos pritiscima, nije za ulazak BiH u NATO, već da je privržena vojnoj neutralnosti.

"Postoje stalni pritisci u vezi sa učlanjenjem u NATO - određene snage u BiH to žele, a Republika Srpska vodi politiku vojne neutralnosti i mislim da i time šaljemo poruku da mi ne želimo da budemo dio struktura sa kojima Rusija ima nekih globalnih problema", rekao je Dodik.

On je pozitivnim ocijenio to što je ruski predsjednik Vladimir Putin na Forumu za Ukrajinu rekao da je to istorijski jedan prostor, jedan narod i da u tom pogledu treba očekivati odnose i u budućnosti.

Dodik je u tom kontekstu ukazao da ne treba gubiti prijatelje zbog nekih nastojanja zapadnog svijeta.

"Kad god Rusija krene sa svojom ekonomijom i snagom naprijed, Zapad nađe neki način - rat ili sankcije, da je zaustavi, da spriječi njeno poziciranje na globalnom nivou", rekao je Dodik.

On je naveo da je gasifikacija Republike Srpske bila glavna tema njegovih razgovora u Sankt Peterburgu tokom Ekonomskog foruma i da je imao niz sastanaka sa ljudima iz privredne sfere, prije svega sa "Gaspromnjeftom" i ministrima iz Srbije sa kojima treba kod "Gasproma" da obezbijede projekat za snabdjevanje Republike Srpske gasom.

Dodik bi danas trebalo da razgoara sa rukovodstvom "Gasproma" o priključenju Republike Srpske na gasovod "Turski tok".