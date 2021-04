Dodik: Sastanak državnika nije dječja igra

GRADIŠKA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas, povodom diplomatskog skandala koji je izazvao gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković na sastanku najvišeg rukovodstva Republike Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da sastanak državnika nije dječja igra kao što se u gradu Banjaluci pokušava predstaviti.

Dodik je rekao da se neka djeca daleko bolje i ozbiljnije ponašaju u svojoj igri nego što se to moglo juče vidjeti.

Srpski član Predsjedništva BiH je istakao da su s razlogom predložili najveće priznanje grada Banjaluke za predsjednika Vučića, koji je to zaslužio ne samo u Banjaluci nego u čitavoj Republici Srpskoj gdje je pomagao da se riješe mnogi problemi.

"Dočekati čovjeka tog kapaciteta značilo je da na ozbiljnom nivou možemo da razgovaramo o budućim projektima, a nama se desilo da smo nakon tog skandala u kome je obezbjeđenje primijetilo da se nešto neprimjereno radi, izgubili tu atmosferu", rekao je Dodik novinarima u Gradišci.

On je naveo da je Banjaluka sigurno izgubila 10 do 15 miliona dodatnih investicija samo zato što je gradonačelnik bio toliko neozbiljan da misli da njemu sve pripada, da može da snima razgovore koji se nigdje u svijetu ne snimaju i da to koristi u svoje razne igre kao i ranije.

"Naravno to je napravilo lošu atmosferu i loš odnos prema tome. To što on pokušava da izvuče nekom pričom - ništa tamo nije dogovoreno. Delegacije Republike Srpske i Srbije su ranije dogovorile da zajednički urade most u banjalučkom naselju Česma", rekao je Dodik.

On ističe da je pretpostavka za to da se riješe imovinskopravni odnosi u gradu Banjaluci, što treba da uradi Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom i istog trenutka počinje da se gradi most u Česmi.

Dodik je rekao da ne zna da li će gradonačelnik to uraditi ili neće, ali da Banjaluka nije privilegovana i da sve što se gradi sredstvima Vlade Srpske ili donacijama mora zadovoljiti pretpostavku da grad ili opština riješi imoviskopravne odnose i da izradi projekat.

"Nijedno ni drugo nemamo, a pričamo o nekoj imaginaciji", rekao je Dodik i dodao da školu u Vrbanji gradi Ministarstvo prosvjete i da je to vlasništvo tog ministarstva, a ne grada.

Dodik je istakao da na ozbiljan zahtjev da se uđe u sistem izgradnje industrijskih zona koje je podržala Srbija nema nikakvog odgovora i da sve to govori o ozbiljnosti s kojom se tome pristupilo.

"Ne znam šta mu je sve to trebalo. Skandal je i još jedna stvar. Obično i svuda kada se dodjeljuje najviša nagrada to znači kraj te ceremonije. Sam gradonačelnik je mimo protokola izašao da drži govore i svoja predavanja što je umanjilo i sam značaj same dodjele", rekao je Dodik.

On je izrazio žaljenje zbog tog skandala i dodao da se Vučiću izvinjavao zbog toga, te dodao da sve što se pokvari ne može tek tako da se popravi.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izazvao je reakciju protokola predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kada je na sastanak rukovodstva Republike Srpske i Srbije juče u Banjaluci ušao sa "bubicom" i pokušao da ga snima, ali mu je oduzeta.