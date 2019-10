Dodik: Sastanak sa DNS-om do kraja sedmice

BANJALUKA - Lider SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je večeras da bi do kraja sedmice trebalo ponovo da se sastane i razgovara sa liderom DNS-a Markom Pavićem o međusobnim odnosima.

Dodik je za ATV istakao da u najstarijoj koaliciji nikada nije bilo neraščićenih odnosa, ali jeste velikih izazova koje su ove dvije stranke zajedno prebrodile.

"Nismo nikada jedan drugom ništa nametnuli ili rekli da to mora i da je to uslovljeno. I ja se radujem tom razgovoru sa Pavićem u pogledu raščišćavanja odnosa među nama dvojicom. Ja ne vidim da ima razloga za bilo kakvu dramatizaciju. Nakon toga ćemo sjesti sa ekipama koje su bile tamo. Ići ćemo od pitanja do pitanja i daćemo odgovor na sve. Dakle koalicija je tu", rekao je Dodik.

On je poručio da ima mnogo važnih pitanja za Republiku Srpsku oko kojih treba da se okupe i razgovaraju.

"DNS ima svoj kapacitet i taj kapacitet na prvom nivou koji se zove sedamnaest funkcija DNS-a je gotovo završen i postoji drugi neki nivo. Pošto je ispalo da je to u politici postala najvažnija priča. Ja mislim da je nama daleko važnije da se okupimo oko priče o bonskim ovlašćenjima, da to odbacimo što je moguće jedinstvenije", kaže Dodik.

Lider DNS-a danas je za ATV u telefonskom razgovoru poručio da ne želi da komentariše najavljeni sastanak.